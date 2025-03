Gli alunni del “Tenente De Rosa” al Teatro San Carlo: un’esperienza indimenticabile

Sant’Anastasia. Gli studenti dell’Istituto “Tenente De Rosa” hanno vissuto un’esperienza unica grazie alla partecipazione a “Il Barbiere di Siviglia” al Teatro San Carlo. L’evento ha rappresentato un’ importante occasione in cui gli studenti hanno potuto vivere l’unione tra espressione artistica e acquisizione di conoscenze.

Grande emozione per gli alunni del Primo Istituto Comprensivo di Sant’Anastasia “Tenente De Rosa” che, il 25 marzo, hanno vissuto un’esperienza straordinaria al Teatro San Carlo di Napoli, il più prestigioso della città.

Le classi seconde, terze e quarte hanno partecipato al progetto “Il Barbiere di Siviglia”, accompagnando gli artisti in scena con costumi tipici e contribuendo a rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente. Un momento emozionante non solo per il pubblico, ma anche per i docenti, la dirigente scolastica e soprattutto per gli studenti, che hanno potuto sperimentare l’incontro tra arte e istruzione in un modo unico e indimenticabile.

Soddisfatta per la partecipazione dei ragazzi allo spettacolo anche la Dirigente scolastica, la dottoressa Adele Passaro, la quale su FB ha dichiarato: “Sono proprio questi i momenti che fanno la differenza nell’educazione dei ragazzi perché la scuola diventa un palcoscenico di crescita, apprendimento e sogni”.