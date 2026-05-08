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Ottaviano rende omaggio a San Michele: il Volo dell’Angelo che ha emozionato il paese

Pia Castaldo
di Pia Castaldo
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San Michele ha chiamato e Ottaviano ha risposto a gran voce!

Oggi, 8 maggio 2026, Ottaviano festeggia il Santo Patrono San Michele, tra tradizione e festa, in un bagno di folla che riconferma ogni anno la spettacolarità della festa

È bene noto a tutti quanto la città di Ottaviano ami il suo Santo Patrono Michele, e ogni anno lo omaggia e lo segue in giro per tutte le strade del paese, dall’uscita della chiesa di San Michele in cui si trova, fino a setacciare tutte le canoniche tappe che toccano i diversi quartieri. Anche quest’anno, gli ottavianesi hanno risposto alla chiamata del Patrono e in questo nuovo 8 Maggio si sono riversati in massa per le strade della città: dall’inizio della storica diana nelle prime ore del mattino, fino al canonico Volo degli Angeli. La commozione per il popolo di Ottaviano è sempre tanta: vedere gli Angeli accanto a San Michele, mentre gli dedicano parole di ammirazione e amore, non può non emozionare. Questo legame con il Patrono è viscerale, inizia quando si è molto piccoli per poi trasformarsi in una tradizione tramandata di padre in figlio che tutti rispettano e onorano.

La partecipazione è sempre molto numerosa e sentita e, anche quest’anno, l’8 maggio 2026 ha visto centinaia di persone prendere parte alla celebrazione con grande entusiasmo e devozione. Fedeli, famiglie, giovani e anziani si sono riuniti per vivere insieme questo importante momento di festa e tradizione, contribuendo a creare un’atmosfera di unione, fede e partecipazione che ogni anno caratterizza l’evento. Gli applausi e le lodi per i due angioletti, quest’anno in particolare, hanno risuonato per il paese: dopo le emozioni vissute durante la celebrazione, i cittadini ora sono pronti a riaccompagnare il Patrono nella sua Dimora, e a godersi i prossimi giorni di festa fino alla chiusura di domenica in cui ci sarà lo spettacolo pirotecnico con il tanto atteso concerto di Franco Ricciardi.

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