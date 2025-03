Pomigliano d’Arco, una tappa del giro d’Italia

Il Giro d’Italia 2025, la corsa a tappe di ciclismo su strada professionistico che si svolge annualmente lungo le strade italiane, avrà un percorso impegnativo e mozzafiato, come da tradizione. Sarà un’importante occasione anche per la città di Pomigliano d’Arco, che sarà protagonista di una tappa.

L’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha condiviso il calendario del circuito WorldTour: la Corsa Rosa inizierà il 9 maggio e terminerà il 1° giugno, con 21 tappe distribuite in oltre tre settimane, più tre giorni di riposo.

Oltre a Pomigliano d’Arco, anche i comuni limitrofi – Marigliano, Mariglianella, Brusciano, Castello di Cisterna ed Acerra – avranno l’onore di ospitare il passaggio della corsa, insieme ad altri centri della provincia di Napoli. Per l’organizzazione dell’evento, è già attivo un tavolo di coordinamento, con la Prefettura di Napoli alla guida della cabina di regia.

La Città Metropolitana sta predisponendo una manutenzione totale dei manti stradali interessati dal passaggio della gara. A Pomigliano d’Arco, le vie coinvolte saranno: Via Mauro Leone, Via Roma, Via Pirozzi, il sottopasso della ferrovia, Via Portella e Via Armando Diaz.

Per quanto riguarda i partecipanti, non si hanno ancora conferme ufficiali. Il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogačar, probabilmente non sarà presente, ma si attendono aggiornamenti in merito così come per gli altri partecipanti.