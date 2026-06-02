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La scappatella con le prostitute costa cara: multe fino a 5mila euro

Redazione1
di Redazione1
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Marigliano – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Marigliano nel contrasto al fenomeno della prostituzione lungo le strade cittadine. Nell’ultima settimana gli agenti hanno intensificato i controlli nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, elevando dieci sanzioni nei confronti di automobilisti sorpresi mentre erano intenti a richiedere prestazioni sessuali.

 

L’ammontare complessivo delle multe supera i 5mila euro, un risultato che conferma la volontà dell’amministrazione comunale e del comando di Polizia Locale di contrastare con decisione una problematica che da tempo interessa alcune zone del territorio.

 

L’azione di controllo si è concentrata soprattutto sugli utenti della strada che alimentano il fenomeno, individuati e sanzionati nel corso di specifici servizi predisposti dagli agenti. Le verifiche hanno consentito di monitorare numerosi movimenti sospetti e di raccogliere elementi utili per ulteriori approfondimenti investigativi.

 

“Le attività proseguiranno con un grande intervento finalizzato all’individuazione delle donne dedite alla prostituzione”, ha dichiarato il comandante Emiliano Nacar. “Metteremo in campo una massiccia attività di controllo che vedrà il coinvolgimento anche delle altre forze dell’ordine, con l’obiettivo di adottare tutti i provvedimenti consentiti dalla normativa vigente”.

 

Tra le misure allo studio vi è anche la trasmissione all’autorità giudiziaria dei dati relativi ai veicoli che risultano frequentemente presenti nelle aree interessate dal fenomeno. Una strategia che punta a ricostruire la rete di soggetti coinvolti e a scoraggiare comportamenti che contribuiscono ad alimentare il mercato della prostituzione su strada.

 

Dal comando fanno sapere che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati nelle fasce orarie considerate più sensibili. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e tutela della legalità, attraverso un’azione costante e coordinata sul territorio.

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