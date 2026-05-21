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Torna “Vulcanicais”: l’esperienza enogastronomica del Vesuvio

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo dall’Ente Nazionale del Vesuvio

La crescita dell’enogastronomia del Vesuvio beneficia di tutte le esperienze che sanno coniugare sapori, cultura e tradizioni. “VULCANICAIS” si inserisce perfettamente nel processo di promozione e valorizzazione del nostro Territorio e nel connubio tra modernità e tradizione e come driver che incoraggia il progresso economico e sociale.

Abbraccia tutto il “MADE IN VESUVIO” e accoglie le eccellenze enologiche e agroalimentari vesuviane. La decima edizione della manifestazione si svolgerà Venerdì 29 maggio 2026 a Nola, nella splendida atmosfera di Villa Minieri.

Le aziende rilevanti del “Terroir Vesuvio” saranno protagoniste con numerose degustazioni, banchi d’assaggio, cooking show a cura di Chef di prestigio e Maestri Pizzaioli, percorsi sensoriali guidati, birre, olio, caffè, formaggi, mieli, dolci ed altre delizie tipiche. Le plurime esperienze gustative troveranno piacevole accompagnamento con il fumo lento del Club amici del Toscano e l’intera serata sarà allietata dalle note musicali del pianoforte, con il Patrocinio del Comune di Nola, del Consorzio Tutela Vini Vesuvio e del Parco Nazionale del Vesuvio.

Dichiarazione del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Raffaele De Luca:

“VULCANICAIS rappresenta un’esperienza capace di raccontare il Vesuvio attraverso i suoi sapori, i suoi vini, il lavoro delle imprese e la passione di chi ogni giorno custodisce e valorizza questo territorio straordinario. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare l’identità del nostro Parco, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul legame autentico tra ambiente, cultura ed enogastronomia. Il Vesuvio non è soltanto un luogo da visitare, ma una comunità viva da conoscere e sostenere.”

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