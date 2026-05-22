“Sogno di Volare” torna al Teatro Grande di Pompei: giovani, teatro classico e arte nella città eterna

Dal 22 al 24 maggio la quinta edizione del progetto che unisce scuola, cultura e patrimonio archeologico

Il teatro classico incontra le nuove generazioni in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Dal 22 al 24 maggio il Teatro Grande di Pompei ospiterà la quinta edizione di “Sogno di Volare”, il progetto culturale e formativo promosso dal Parco Archeologico di Pompei che negli anni è diventato un’esperienza unica nel panorama nazionale.

Un’iniziativa che mette al centro gli studenti, chiamati a confrontarsi con i grandi classici del teatro antico attraverso un percorso artistico, educativo e umano. Non semplici spettacoli scolastici, ma produzioni di alto livello che coinvolgono registi, musicisti, coreografi e professionisti del mondo dello spettacolo, trasformando il Teatro Grande in uno spazio vivo di formazione e creatività.

Ad aprire questa nuova edizione, il 22 maggio, sarà la prima assoluta di “Antigone”, riscrittura dell’opera di Sofocle firmata da Marco Martinelli, tra i più importanti drammaturghi italiani contemporanei. Sul palco saliranno studenti provenienti da diversi istituti del territorio vesuviano e stabiese: il Liceo Ernesto Pascal, l’Istituto Renato Elia, il Liceo Giorgio De Chirico, il Liceo Pitagora-B. Croce e l’I.I.S.S. Eugenio Pantaleo.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalle musiche di Ambrogio Sparagna, figura centrale della musica popolare italiana, e sarà replicato il 24 maggio prima di approdare al prestigioso Ravenna Festival il 28 maggio. Un passaggio che conferma il valore artistico e culturale del progetto nato a Pompei.

Il 23 maggio, sempre nel Teatro Grande, spazio invece alla danza con “Baccanti”, riallestimento di una celebre creazione ispirata a Euripide e firmata originariamente dal coreografo Micha Van Hoecke, scomparso nel 2021. A curarne il nuovo allestimento sarà Miki Matsuse, storica collaboratrice e compagna di Van Hoecke, che guiderà in scena gli studenti del Liceo Pascal di Pompei.

“Sogno di Volare” rappresenta molto più di una rassegna teatrale. È un laboratorio permanente di cittadinanza culturale che negli anni ha coinvolto centinaia di studenti, permettendo loro di vivere il patrimonio archeologico non come semplice luogo da visitare, ma come spazio da abitare attraverso l’arte e la creatività.

L’esperienza assume un valore ancora più forte in un territorio come quello vesuviano, dove la scuola e la cultura diventano strumenti fondamentali di crescita e partecipazione. Salire sul palco del Teatro Grande di Pompei significa per molti ragazzi confrontarsi con la storia, superare paure, scoprire talenti e costruire relazioni.

In questa quinta edizione emerge ancora una volta la capacità del progetto di unire mondi diversi: archeologia, teatro, scuola, musica e danza dialogano in uno scenario unico, restituendo nuova vita a uno dei luoghi simbolo della cultura classica.

Pompei, ancora una volta, non si limita a custodire il passato, ma sceglie di trasformarlo in esperienza viva per il presente e per il futuro delle nuove generazioni.