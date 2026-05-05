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Somma Vesuviana, studente del “Torricelli” premiato al Premio Campania-Europa

Rosaria Cozzolino
di Rosaria Cozzolino
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Somma Vesuviana. Il 4 maggio, presso l’Aula “Giancarlo Siani” del Consiglio Regionale della Campania, si è svolta la cerimonia di premiazione della XXIII edizione del Premio Campania-Europa, iniziativa dedicata alla promozione della cittadinanza europea, alla valorizzazione dell’identità campana nel contesto europeo e alla partecipazione degli studenti.

Tra gli istituti premiati figura anche il Liceo Scientifico-Classico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana, con l’elaborato realizzato dallo studente Maio Salvatore Giuliano, frequentante la classe V C dell’indirizzo Scienze Applicate.

Il lavoro è stato selezionato per l’approccio analitico adottato nell’affrontare tematiche di attualità legate al ruolo dell’Europa nello scenario internazionale. Nell’elaborato, lo studente ha proposto una riflessione sul possibile rafforzamento del ruolo dell’Unione Europea, con particolare riferimento ai temi della pace e della governance globale. Il testo analizza inoltre criticità e limiti delle attuali dinamiche istituzionali europee nel contesto geopolitico.

Nel corso della presentazione, lo studente ha espresso alcune considerazioni critiche sul ruolo delle organizzazioni internazionali, con riferimento all’ONU, ritenuta “meno incisiva nel contesto del diritto internazionale”, e su iniziative parallele come la cosiddetta “Board of Peace”.

Il riconoscimento rientra nelle attività di valorizzazione delle competenze degli studenti promosse dal Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana. La partecipazione al Premio Campania-Europa rappresenta per lo studente un’esperienza di approfondimento e confronto su tematiche di cittadinanza europea.

Alla cerimonia hanno preso parte la docente referente, prof.ssa Mirella Ferrara, e la prof.ssa Vincenza Cutolo, docente dello studente premiato, che hanno seguito il percorso progettuale e la partecipazione all’iniziativa.

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