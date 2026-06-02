Quattro studentesse del Liceo Colombo di Marigliano trionfano nel pattinaggio artistico

Quattro eccellenze del nostro territorio hanno trionfato conquistando l’oro nella competizione Artistic World Cup Final di Cesena 2026.

È un risultato straordinario che ha portato il nostro territorio ad un livello superiore. Le ragazze sono originarie della zona nolana e studentesse del Liceo Cristoforo Colombo di Marigliano.

Le atlete della scuola di pattinaggio “Alusia” hanno conquistato la medaglia d’oro alla Artistic World Cup Final di Cesena 2026, nella categoria Quartets Junior, con il quartetto “Scintille” e un’esibizione elegante ma allo stesso tempo potente che ha incantato i giudici.

Il gruppo è composto da quattro ragazze: Diletta Russo, di Marigliano frequentante la 3ª Architettura indirizzo Artistico; Lucilla Liccardi, di Nola frequentante la 3ª Architettura, indirizzo Artistico; Anna Amato, di San Vitaliano frequentante la 3ª B Scienze Umane e Elena Menditti, di Scisciano frequentante la 2ª B Linguistico.

La loro esibizione ha ammaliato il pubblico e la giuria con un’interpretazione artistica eccezionale, con coordinazione e armonia di gruppo frutto di tantissimo lavoro e allenamento costante e una tecnica spettacolare. Grazie ai loro sacrifici hanno conquistato l’oro e hanno portato in alto il nome dell’area nolana.

Tutta la comunità del Liceo Colombo, seconda casa delle ragazze, ha festeggiato per il risultato delle ragazze e ha espresso con un post tutta la stima e l’orgoglio per la vittoria firmata Marigliano: “Orgoglio del Liceo Colombo!

Le nostre alunne-atlete Russo Diletta e Liccardi Lucilla, entrambe della classe 3ª Architettura dell’indirizzo Artistico, insieme alle compagne Anna Amato della 3ª B Scienze Umane ed Elena Menditti della 2ª B Linguistico, hanno conquistato uno straordinario traguardo sportivo, aggiudicandosi la medaglia d’oro all artistic world cup final con il loro quartetto di pattinaggio artistico!

Un risultato eccezionale che premia talento, impegno, sacrificio e passione.

A loro vanno le più vive congratulazioni da parte di tutta la comunità scolastica per questo prestigioso successo internazionale.”

Anche il sindaco di Scisciano, Antonio Ambrosino, si è congratulato con le ragazze e in particolare con Elena Menditti: “Un risultato straordinario riempie di orgoglio la nostra comunità. Elena Menditti, giovane atleta di Scisciano e studentessa del Liceo Cristoforo Colombo, ha conquistato la medaglia d’oro alla World Cup 2026 di pattinaggio artistico insieme alle sue compagne Anna Amato, Diletta Russo e Lucilla Liccardi. Quattro ragazze, quattro talenti, un’unica grande impresa: salire sul gradino più alto del podio e portare in alto il nome della propria scuola, delle proprie comunità e dell’intero territorio.”

Un pensiero è andato anche ai genitori della ragazza: “A Elena va il plauso più sincero dell’Amministrazione comunale e di tutta Scisciano. Un abbraccio e un sentito complimento ai genitori, Gianluca Menditti e Cinzia Iorio, che con amore, presenza e sacrificio accompagnano ogni giorno il percorso della propria figlia.”

In conclusione il Primo Cittadino ha fatto i complimenti anche alle altre ragazze e agli allenatori: “Risultati come questo non nascono mai per caso: sono il frutto di disciplina, passione, talento e determinazione. Quando una giovane atleta di Scisciano raggiunge un traguardo così prestigioso, vince tutta la nostra comunità. Brava Elena, brave ragazze: continuate a sognare in grande. Scisciano è orgogliosa di voi.”