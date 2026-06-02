Mangiano cucchiaio di miele con la droga e finiscono male: 17enne in condizioni drammatiche

Una serata tra amici si è trasformata in una tragedia sfiorata a Frattamaggiore, dove un ragazzo di appena 17 anni è finito in ospedale in condizioni estremamente gravi dopo aver ingerito una sostanza stupefacente derivata dalla cannabis.

L’allarme è scattato quando il giovane e due amici hanno iniziato ad accusare seri problemi respiratori subito dopo aver assunto una piccola dose di un composto gelatinoso particolarmente potente.

I tre si trovavano nell’abitazione del minorenne quando sarebbe avvenuto il consumo della sostanza. Nel giro di pochi minuti il ragazzo ha manifestato i sintomi più preoccupanti, inducendo i genitori a contattare immediatamente i soccorsi.

L’equipaggio del 118 ha trasferito il giovane all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici continuano a monitorare costantemente il suo quadro clinico.

I due amici, rispettivamente di 19 e 22 anni, hanno invece riportato conseguenze meno severe, pur necessitando di assistenza a causa dello stato di forte alterazione provocato dall’assunzione della sostanza.

Nel corso delle attività investigative, i carabinieri hanno acquisito un barattolo contenente il prodotto ingerito dai ragazzi. Gli esami preliminari avrebbero confermato la presenza di cannabinoidi concentrati.

Gli investigatori stanno approfondendo la vicenda per individuare l’origine dello stupefacente e verificare eventuali responsabilità legate alla sua diffusione. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alle nuove sostanze che circolano tra i giovani e che possono provocare effetti estremamente pericolosi anche con quantità apparentemente ridotte.