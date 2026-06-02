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Emergenza Acerra, altra stesa: 5 sparatorie in pochi giorni

Redazione1
di Redazione1
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ACERRA – Continuano gli episodi intimidatori ad Acerra. Nella serata di domenica, poco dopo le 22, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in via Dante Alighieri, una delle arterie cittadine già interessate da analoghi episodi nei giorni precedenti.

L’allarme è scattato immediatamente dopo le segnalazioni dei residenti. Sul luogo sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato che hanno avviato i primi accertamenti. Anche in questa circostanza non risultano persone ferite, mentre gli investigatori stanno lavorando per identificare gli autori della sparatoria.

Con quello di domenica salgono a cinque gli episodi registrati in pochi giorni nel territorio acerrano. Una serie di azioni che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere riconducibili a una strategia di intimidazione tra gruppi criminali locali. Le cosiddette “stese” rappresentano infatti manifestazioni di forza e controllo del territorio attraverso l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in luoghi pubblici.

I precedenti episodi si erano verificati tra il pomeriggio e la sera del 28 maggio in diverse zone della città, tra cui via Dante Alighieri, via E.A. Mario, via Don Lorenzo Milano e il rione Gescal.

Le attività investigative sono coordinate dagli agenti del Commissariato di Acerra con il supporto della Squadra Mobile di Napoli e dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. L’obiettivo è chiarire se dietro la sequenza di spari vi sia una precisa strategia criminale e individuare i responsabili.

L’emergenza sicurezza è stata al centro anche del vertice istituzionale tenutosi in città alla presenza del prefetto Michele di Bari, che ha ribadito la massima attenzione dello Stato nei confronti della situazione acerrana.

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