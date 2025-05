Volla, il Pd candida per il Consiglio anche il poeta-pittore

Riceviamo e pubblichiamo:

A Volla, curiosando tra i candidati consiglieri (del PD) alle elezioni comunali del 25/26 maggio incontriamo un personaggio eclettico, Gennaro Iannuzzi.

Gennaro è quasi settantenne, pensionato di Poste Italiane, ex sindacalista, che coltiva con passione e con notevoli apprezzamenti, da molti anni le arti della poesia e della pittura. Molti sono stati i premi e i riconoscimenti che Gennaro ha accumulato negli anni non solo in Campania, ma anche in Italia.

Risulta difficile comprendere come un artista a tutto tondo, un animo nobile, caratteristica di tutti gli artisti si occupi, o si voglia occupare, di politica.

Ma poi, andando a spulciare nella storia dell’umanità, scopriamo che molti artisti, più o meno gloriosi, nel corso dei secoli l’hanno fatto. Infatti anche la politica è stata inserita tra le Arti nobili (L’arte del possibile).

E allora gli abbiamo chiesto quali fossero state le motivazioni, la spinta alla sua partecipazione attiva

(Questa non è la prima volta che Gennaro Iannuzzi prende parte ad una contesa elettorale)

“In primo luogo per dare il mio contributo alla rielezione a Sindaco di Di Costanzo. Poi, avendo collaborato alla realizzazione di alcune manifestazioni culturali, da esterno, nella precedente esperienza amministrativa, mi sono accorto che, per quanto fosse stata massima la disponibilità dell’Assessore con delega alla Cultura, sentivo di dover dare qualcosa di più e di diverso per saldare meglio qualsiasi genere di iniziativa culturale al nostro territorio, istituire finalmente un legame continuativo che consentisse a tutti i cittadini, ma soprattutto alle nuove generazioni, occasioni culturali fino a quel momento assenti”.

Passare da aspettative personali, all’istituzione strutturale di iniziative culturali; da qui la decisione di scendere nel campo dell’agone politico. Quali potrebbero essere le cose da fare per realizzare il suo progetto?

“Di luoghi a disposizione dove far nascere iniziative ce ne sono a Volla. Si potrebbero utilizzare a cadenza regolare spazi comunali come le villette, la Casa Comunale, la nuova biblioteca, le scuole, ma soprattutto è necessario tanto impegno per creare sinergie tra amministrazione pubblica, istituzione scolastica, Associazioni, operatori culturali e appassionati. Così come altro filone potrebbe essere quello di destinare a tutti gli artisti presenti sul nostro territorio, occasioni e spazi per la rappresentazione della loro creatività.

Quindi pareti non più vuote, spazi arricchiti e fermento culturale continuo. Programmare e creare occasioni culturali anche per generare indotto sul territorio. La cultura è una landa sconfinata in questo momento vuota. Tocca a noi popolarla”.

Già in passato a Volla ci sono stati alcuni consiglieri comunali e assessori che avevano acceso la scintilla della cultura, subito spenta da venti contrari, ed oggi Gennaro Iannuzzi scende in campo per apportare il suo contributo nel provare a riaccenderla.