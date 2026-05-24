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Riavvolgi il Futuro
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L’Arte Oltre la Tela: la tecnologia ridisegna la creatività

Roberta Intagliatore
di Roberta Intagliatore
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Benvenuti al diciottesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”.  Se portassimo Monet nella nostra epoca, non rimarrebbe stupito dagli smartphone, ma da come gli artisti li usano. Come il tubetto di vernice precolorata permise agli Impressionisti di inventare la pittura en plein air, oggi la tecnologia sta ridisegnando i confini stessi del fare arte. Non siamo di fronte a semplici strumenti inediti, ma a un totale cambio di paradigma.

 

 

Il Rinascimento digitale si muove su due binari: l’Intelligenza Artificiale e la Blockchain. Con la prima, gli artisti collaborano con gli algoritmi, diventando registi di processi concettuali piuttosto che esecutori materiali. Con la seconda, l’introduzione degli NFT ha risolto il dilemma della riproducibilità digitale, permettendo a pixel e animazioni 3D di avere un’autenticità certificata e di entrare stabilmente nelle gallerie più prestigiose del mondo.

La rivoluzione più grande riguarda però il pubblico, che si trasforma da osservatore passivo a esploratore attivo. Le tecnologie di Realtà Virtuale (VR) e Aumentata (AR) hanno abbattuto la barriera della cornice: oggi si cammina letteralmente dentro le pennellate di un quadro. Nelle installazioni interattive, inoltre, sensori di movimento e dati biometrici modificano l’opera in tempo reale. L’opera d’arte non è più statica, ma si rigenera grazie a chi la vive.

Ma se una macchina può generare immagini, che fine fa l’elemento umano? La tecnologia eccelle nel combinare dati, ma manca di vissuto, urgenza interiore e ironia. L’artista del futuro non scompare, si evolve: diventa un ponte tra la precisione del codice e la complessità delle emozioni.

Dalla nascita della fotografia a oggi, ogni innovazione ha fatto gridare alla “morte dell’arte”. Eppure, la creatività ha sempre assimilato i nuovi media per esplorare territori inediti. L’innovazione non serve a sostituire l’emozione, ma a moltiplicarla. Che sia fatta di olio su tela o di righe di codice, la vera arte continuerà a fare ciò che fa da millenni: farci guardare il mondo con occhi diversi.

Ed eccoci arrivati alla fine cari artisti e artiste, se siete giunti fin qui vi attendo nel prossimo appuntamento per approfondire sempre di più questo nostro fantastico discorso.

P.S.: Vietato mancare ;^) . A presto!!!!! :^)

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