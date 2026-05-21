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Sant’Anastasia al voto, Caserta chiude in centro con lo stato maggiore del Pd

Redazione1
di Redazione1
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Domani sera, venerdì 22 maggio, in via Roma a Sant’Anastasia si terrà dalle 19.30 l’atteso appuntamento con l’Appello al Voto della coalizione che sostiene il candidato a sindaco Mariano Caserta che chiuderà così la Campagna elettorale. Sarà un momento privilegiato, una grande occasione per vivere la politica come incontro di comunità, come festa popolare, come anticipazione del clima di entusiasmo che attraversa le otto liste che lo sostengono e i 128 candidati in Consiglio comunale.

Nel corso degli Appelli al Voto ci saranno, tra gli altri, gli interventi di Marco Sarracino, deputato del Pd, di Enzo Maraio, assessore al Turismo in Regione Campania, di Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, di Giovanni Mensorio e Gennaro Saiello, consiglieri regionali, di Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio Regionale, e di Nicola Campanile, esponente regionale di punta della lista “Per”.

Il candidato a sindaco Mariano Caserta avrà modo di illustrare la sintesi del programma elettorale che pure in queste settimane ha divulgato nel corso dei numerosi incontri con gli elettori.

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