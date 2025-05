Marigliano, Amato: cultura e impegno per la comunità

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Andrea Amato: passione educativa, impegno culturale e spirito civico al servizio della comunità.

Tra i volti nuovi della scena politica locale spicca quello di Andrea Amato, docente di Lettere alla Scuola Secondaria di Primo Grado e candidato come consigliere comunale con il partito politico “Per le persone e la comunità”, una rete civica ispirata ai valori del cattolicesimo democratico, fondata dal dottor Nicola Campanile.

Andrea Amato, quarant’anni, insegna da otto anni presso l’Istituto comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella, dove è stimato non solo per la sua solida preparazione nelle discipline umanistiche, ma anche per la sua spiccata empatia con gli studenti. Figura educante, capace di ascolto e dialogo, ha saputo farsi interprete delle esigenze delle nuove generazioni, senza rinunciare alla profondità della tradizione culturale.

Accanto al suo impegno scolastico, il professor Amato si distingue per una instancabile attività di divulgazione culturale e storica legata al territorio. Da circa un decennio cura la pagina Facebook Sillabe di Arte – con epicentro a Marigliano, seguita da centinaia di cittadini e appassionati: un autentico diario virtuale dove ogni giorno racconta storie, monumenti, opere d’arte e curiosità dimenticate del patrimonio locale. Il suo lavoro mira a valorizzare la città di Marigliano non solo come luogo da abitare, ma come bene comune da conoscere, amare e tutelare.

È iscritto, dal 2011, all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Campania, ulteriore riconoscimento della sua competenza nella comunicazione e nella promozione culturale e garanzia di un impegno serio, documentato, radicato nel rispetto della verità e dell’approfondimento.

La sua appartenenza alla associazione culturale Oltremarigliano, di cui è membro attivo, testimonia un impegno costante nel promuovere eventi, incontri, iniziative di approfondimento per una cittadinanza più consapevole. La sua visione è chiara: cultura, educazione e partecipazione devono essere il motore della rinascita civile.

Vicino ai valori del mondo cattolico ma profondamente rispettoso della dimensione laica della politica, Andrea Amato ha scelto di candidarsi con Per le persone e la comunità perché convinto che il bene comune nasca dal basso, dall’ascolto, dalla presenza concreta, dalla costruzione di legami autentici.

In un tempo in cui la politica ha bisogno di volti credibili e di voci competenti, Andrea Amato rappresenta un ponte tra la scuola e la città, tra la memoria e il futuro, tra la cultura e la partecipazione. Il suo è un impegno che nasce dal cuore della comunità e che punta a restituire dignità, bellezza e senso al nostro vivere insieme.