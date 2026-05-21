Chiusura campagna elettorale Antonio Granato: “Siamo pronti a governare”

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana. Si terrà venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele III, la manifestazione pubblica di chiusura della campagna elettorale di Antonio Granato, candidato alla carica di Sindaco di Somma Vesuviana.

L’evento rappresenterà il momento conclusivo dell’ampio percorso messo in campo dalla coalizione a sostegno di Granato, uno schieramento solido composto da sei liste civiche: Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova.

Più che una semplice passerella politica, l’appuntamento sarà l’occasione per ripercorrere i momenti salienti di una campagna elettorale che ha visto la coalizione dimostrare, giorno dopo giorno, la ferma volontà di mettersi in gioco per il futuro di Somma.

Sul palco interverranno i rappresentanti delle singole liste della compagine politica: donne e uomini che hanno creduto fortemente in questo progetto di rinnovamento.

A concludere la manifestazione sarà l’intervento del candidato Sindaco, Antonio Granato, che ha dichiarato:

“Arriviamo alla fine di questo viaggio straordinario carichi di entusiasmo e forti del contatto quotidiano con i cittadini. Venerdì sera vogliamo che la piazza torni a essere il cuore pulsante di una Somma Vesuviana che ha voglia di guardare avanti con coraggio, competenza e orgoglio per le proprie radici. Abbiamo una coalizione compatta, che unisce la freschezza dei giovani all’esperienza dei profili più maturi, tutti legati da una forte determinazione. Siamo pronti a governare”.