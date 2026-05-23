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Acerra, Inquinamento, Auriemma (deputata m5s): “i dati confermano l’emergenza sanitaria, ora interventi immediati”

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino
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Riceviamo e pubblichiamo
“I dati pubblicati sull’incidenza tumorale nei distretti ASL della Campania confermano ciò che denunciamo da tempo: Acerra vive una gravissima emergenza ambientale e sanitaria che non può più essere ignorata”.
Lo dichiara l’On. Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice della provincia di Napoli.
“Già nel settembre 2024, con una conferenza stampa alla Camera, avevamo chiesto trasparenza e la pubblicazione dei dati territoriali per fare finalmente chiarezza sulla situazione sanitaria dell’area. Oggi quei numeri certificano un quadro allarmante e impongono risposte immediate. Per anni i cittadini hanno convissuto con roghi, emissioni inquinanti e sversamenti, pagando un prezzo altissimo in termini di salute. Adesso servono controlli straordinari, bonifiche reali, monitoraggi continui e un piano concreto di prevenzione sanitaria”.
“Depositerò nelle prossime ore un’interrogazione urgente e scriverò di nuovo ai Ministri competenti chiedendo interventi rapidi e concreti. Non è più tempo di divisioni, serve responsabilità. Governo, Regione ed enti locali devono collaborare per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Dietro questi dati ci sono famiglie, giovani e bambini. Nessuno deve sentirsi condannato a vivere in un territorio dove la salute è costantemente a rischio”, così conclude Carmela Auriemma.

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