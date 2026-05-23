San Giuseppe Vesuviano: sorpreso a cedere droga, arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Scudieri, hanno notato il 29enne che, con fare guardingo, consegnava qualcosa a un altro soggetto. Tuttavia, i due, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno interrotto l’azione criminosa, allontanandosi in direzioni opposte.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 18 involucri di cocaina del peso di circa 6 grammi, e di 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in uso al prevenuto, dove hanno rinvenuto 113 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 34 grammi, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 185 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.