Somma, stasera il gran finale della campagna elettorale: i candidati chiudono tra musica, incontri e appelli alla città

La campagna elettorale a Somma Vesuviana giunge questa sera al suo ultimo atto. I tre candidati sindaco chiuderanno ufficialmente il percorso elettorale con appuntamenti pubblici organizzati in diverse zone della città, dopo settimane trascorse a incontrare cittadini e associazioni su tutto il territorio sommese.

Peppe Nocerino concluderà la campagna in piazza Filiberto con una serata all’insegna della musica e del dj set. Granato, invece, ha scelto di chiudere nel cuore della città, nella piazza principale di Somma Vesuviana, luogo simbolico del confronto politico e della vita cittadina. Silvia Svanera ha puntato su una formula diversa, organizzando alla Tenuta San Sossio una serata tutta al femminile.

In queste settimane i tre candidati hanno battuto palmo a palmo il vasto territorio sommese, incontrando residenti, commercianti, giovani e famiglie, soffermandosi non solo nel centro cittadino e nel centro storico, ma anche nelle periferie, dove emergono con maggiore evidenza molte delle criticità che interessano la città.

I candidati conoscono bene le difficoltà che attendono il futuro sindaco. Tra le questioni più delicate vi sono il dissesto finanziario dell’ente, la revisione del PUC e la necessità di una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa. Con l’auspicio, condiviso da molti cittadini, che possa essere superato il politichese spicciolo e ” invadente” che negli anni ha inciso negativamente in diversi settori della vita amministrativa.

Ora la parola passa agli elettori. A tutti i candidati va l’augurio di una competizione serena e corretta, mentre al futuro sindaco spetterà il compito non semplice di restituire lustro a Somma Vesuviana, città ricca di bellezze paesaggistiche, storia, tradizioni e monumenti di inestimabile valore.