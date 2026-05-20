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Chiusure in piazza, compleanni e mini-tour: così si chiude la campagna elettorale a Ottaviano

Redazione1
di Redazione1
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Ultimi giorni di campagna elettorale a Ottaviano, dove i quattro candidati alla carica di sindaco stanno intensificando incontri pubblici, appuntamenti nelle piazze e momenti di confronto con i cittadini in vista del voto. Tra eventi conclusivi, incontri itineranti e iniziative simboliche, il clima politico in città entra nel vivo.

Il candidato Giorgio Marigliano ha annunciato il grande appuntamento finale della sua campagna elettorale previsto per venerdì 22 maggio alle ore 21 in Piazza San Gennarello. Un’iniziativa che punta a coinvolgere non solo il centro cittadino ma anche le comunità di San Gennarello e Zabatta. Marigliano ha parlato di una campagna “fatta di ascolto, presenza e persone vere”, invitando sostenitori e cittadini a partecipare a quello che definisce un momento dedicato al confronto sul futuro della città e sui progetti per il territorio.

Anche Ferdinando Federico si prepara alla chiusura della corsa elettorale con un evento pubblico fissato sempre per venerdì 22 maggio, ma alle ore 20 in Piazza Municipio. Nel suo messaggio ai cittadini, Federico ha sottolineato il percorso svolto “tra le strade e le piazze” della città, evidenziando il valore dell’ascolto e della partecipazione. L’appuntamento conclusivo sarà l’occasione per rilanciare il progetto politico legato allo slogan “Ottaviano, come si deve”.

Toni più personali, invece, per Stefano Prisco che nelle scorse ore ha celebrato il suo 78esimo compleanno insieme a sostenitori e cittadini nella sede elettorale. Un momento conviviale trasformato anche in occasione di incontro politico. Prisco ha rivendicato con orgoglio la propria esperienza e la lunga conoscenza del territorio, spiegando di aver vissuto Ottaviano “come una casa” per tutta la vita. L’iniziativa si è svolta tra brindisi, simpatia e momenti di confronto diretto con i presenti.

Biagio Simonetti, infine, ha scelto la formula degli incontri diffusi sul territorio. Il candidato ha promosso tre appuntamenti consecutivi tra mercoledì, giovedì e venerdì in diverse zone della città con l’obiettivo di ascoltare idee, richieste e dubbi dei cittadini. Un format basato sul dialogo diretto e sulla partecipazione, pensato per raccogliere proposte e confrontarsi sui temi principali della campagna elettorale.

A pochi giorni dal voto, Ottaviano vive dunque una fase intensa della competizione politica, con i candidati impegnati fino all’ultimo nel tentativo di convincere gli elettori attraverso piazze, incontri e contatto diretto con il territorio.

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