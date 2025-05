Ottaviano, la festa di San Michele 2025 fa il boom di spettatori

Siamo ormai arrivati ai titoli di coda ad Ottaviano. La festa di San Michele è volta al termine nell’ultima serata di ieri che è stata davvero magica.

Dopo la feste delle contrade che è stata annullata per il maltempo, la serata si è invece svolta nella più totale tranquillità. Nella prima parte, infatti, c’è stato un Volo degli Angeli straordinario proprio fuori la chiesa di San Michele, dove la statua del Patrono di Ottaviano è uscita eccezionalmente per un ritorno alle vecchie tradizioni. Era da tempo, infatti, che la statua grande non veniva utilizzata durante la festa, preferendo quella di dimensioni inferiori vista la maggiore praticità; in più il volo fuori la chiesa è stato davvero un momento emozionante per tutti proprio perché inaspettato. Vedere San Michele, proprio fuori la sua chiesa, venir omaggiato da un’intera popolazione ha mostrato quanto le tradizioni siano forti ancora oggi e vadano preservare per mantenere attiva la storia e la cultura di un popolo.

Dall’uscita della statua dalla chiesa, fino alla recita ricca di pathos da parte dei piccoli angeli che ancora una volta hanno inebriato i presenti, con le parole di Don Vittorio (il parroco dell’omonima chiesa) che ha ringraziato il Santo Patrono, le emozioni sono state palpabili. Per finire, la serata si è conclusa con il canonico spettacolo pirotecnico avvebuto dopo la partita del Napoli, che è seguito da tantissime persone.

Quest’anno per la festa del paese, Ottaviano ha ospitato centinaia di spettatori venuti anche da altri paesi, non sono quelli circostanti. Un vero e proprio boom, dopo anni piuttosto bui per la festa di San Michele, che è sembrato quasi un ritorno al passato, a quegli anni d’oro in cui si faceva fatica persino a camminare per strada. Quella di quest’anno, infatti, è stata una festa spettacolare, che ha attirato grandi e piccoli, con un’organizzazione davvero di alto livello.

Ora, con la solita malinconia del giorno dopo, agli ottavianesi non resta altro che tornare alla propria quotidianità, ma quest’anno con il cuore pieno di gioia.