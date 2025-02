Truffe e furti in appartamento, carabinieri in chiesa per parlare ai cittadini

Boscotrecase: Truffe e furti in appartamento. I Carabinieri incontrano i cittadini in Chiesa. I consigli per non sbagliare

Furti in appartamento e truffe agli anziani. Piaghe sociali che i carabinieri del comando provinciale di Napoli combattono quotidianamente in tutta la provincia partenopea con arresti, indagini e campagne di prevenzione.

Ed è così che – nell’ambito delle attività di prossimità al cittadino e prevenzione – i carabinieri della Stazione di Trecase hanno incontrato la comunità locale per fornire consigli utili agli anziani su come difendersi da ladri e truffatori.

L’incontro si è svolto presso la chiesa Ave Gratia Plena di Don Antonio Balzano, a Boscotrecase. I momenti trascorsi tra i fedeli sono stati un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini, soprattutto le fasce più deboli, sulle strategie di tutela e sicurezza personale.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio, volta a prevenire e reprimere anche i furti in abitazione nella Provincia di Napoli.

Il comando provinciale di Napoli preme nel ricordare ai cittadini alcuni consigli che possono essere utili nel non cadere nelle truffe:

Diffidate dalle apparenze:

un sorriso, un abbraccio o un portamento distinto potrebbero essere un modo per avvicinarvi e ottenere la vostra fiducia.

Attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti:

controllate sempre videocitofono, lo spioncino e la catenella, evitando che ad aprire la porta siano i vostri nipotini.

Il tesserino non basta:

finti impiegati degli Enti di gestione di luce/acqua/gas potrebbero averli falsificati.

Limitate la confidenza al telefono:

in caso di persone che si presentano come avvocati o appartenenti a Forze dell’Ordine e vi chiedono denaro per assistere i vostri familiari arrestati o coinvolti in incidenti stradali, prendete tempo e chiamate il numero di emergenza 112 o un parente.

Limitate la confidenza su internet:

non diffondete sui social e per email dati e informazioni personali, come password o dati bancari.

Non fatevi distrarre:

negli ambienti affollati, sui mezzi pubblici di trasporto, al mercato è facile distrarre una persona con una spinta, all’apparenza involontaria, o una battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro:

tali circostanze potrebbero favorire ladri e truffatori.