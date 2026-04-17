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A San Giuseppe un cambio nella giunta, entra come assessore Cutolo

Federica Catapano
di Federica Catapano

Nella giornata di oggi è avvenuto un cambiamento nella giunta comunale di San Giuseppe Vesuviano: Marina Brigida Cutolo prende il posto di Emilia Carillo

C’è aria di novità nell’amministrazione comunale di San Giuseppe. Infatti, nella giornata di oggi, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Michele Sepe ha annunciato un cambiamento importante nella giunta comunale.

Nello specifico, prenderà parte all’esecutivo cittadino la dottoressa Marina Brigida Cutolo come assessora con deleghe ai rapporti con le associazioni, al Terzo Settore e al benessere sociale.

L’obiettivo di questo cambiamento è l’avvicinamento e il rafforzamento dell’azione amministrativa, il radicamento sul territorio e il dialogo con le associazioni.

Marina Brigida Cutolo, classe 1987, è psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e vanta una vasta esperienza in progetti di riabilitazione e supporto rivolti ad adolescenti e bambini.

A comunicare il cambiamento è stato il primo cittadino, Michele Sepe, su facebook tramite un post dove, insieme all’annuncio, ringrazia Emilia Carillo per tutto il lavoro svolto durante il suo incarico e per il prezioso contributo donato all’attività amministrativa.

Durante il post il sindaco Sepe ha sottolineato il valore politico e amministrativo della nuova nomina e che l’ingresso di Cutolo in giunta rappresenta un nuovo passo per rafforzare il legame già esistente tra le istituzioni e il tessuto sociale.

Qui di seguito il testo della comunicazione ufficiale del sindaco Michele Sepe: “La nostra Amministrazione si rafforza con un nuovo importante ingresso in Giunta.

Oggi ho firmato il decreto di nomina ad Assessora della dott.ssa Marina Brigida Cutolo, alla quale sono state conferite le deleghe ai rapporti con le associazioni, al Terzo Settore e al benessere sociale

Una scelta che va nella direzione di consolidare il legame tra istituzioni e territorio, dando nuovo impulso alle politiche di inclusione e prossimità.

Professionista stimata, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, da anni impegnata in progetti a sostegno di bambini e adolescenti, l’Assessora Cutolo rappresenta una figura di grande competenza e sensibilità

Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Emilia Carillo per il lavoro svolto e il contributo dato all’azione amministrativa.

Continuiamo a lavorare con determinazione per una comunità più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti.”

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