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San Gennaro Vesuviano celebra la primavera: tre serate tra gusto e musica in piazza

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

“In respiro della tradizione” accende Piazza Margherita dal 16 al 18 aprile con sapori vesuviani e spettacoli dal vivo.

 

 

Tre serate per riscoprire i sapori autentici del territorio e vivere la piazza come luogo di incontro, cultura e divertimento. Dal 16 al 18 aprile, San Gennaro Vesuviano ospiterà l’evento “Il respiro della tradizione – Viviamo la primavera”, in programma nella centrale Piazza Margherita.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il supporto delle istituzioni locali, si propone di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e musicali del territorio vesuviano, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza immersiva tra cibo, spettacolo e tradizione.

Si parte giovedì 16 aprile con “Pasta in Festa”, una serata dedicata alla regina della tavola italiana. Protagonisti saranno prodotti simbolo come la pasta di Gragnano e il pomodoro San Marzano, accompagnati da show cooking, degustazioni e momenti di intrattenimento musicale con Marilena Graziano e il cabaret di Antonio Manganiello.

Venerdì 17 aprile sarà invece la volta di “San Marzano Street”, un viaggio nei sapori vesuviani con piatti della tradizione e spettacoli dal vivo. La serata sarà animata dalla musica popolare de Gli Scacciapensieri e dal cabaret di Simone Schettino, artista molto amato dal pubblico campano.

Gran finale sabato 18 aprile con “Sedanini del Monaco”, appuntamento che unirà gastronomia e musica classica napoletana. Sul palco si esibiranno Fiorella Boccuzzi e, a seguire, il concerto della tradizione con Stany Ruggeri insieme ai Bottari della Cantica Popolare.

Ogni sera, a partire dalle ore 20:30, spazio anche a giovani artisti locali, momenti karaoke e intrattenimento per tutte le età, in un clima di festa pensato per coinvolgere l’intera comunità.

L’ingresso gratuito rende l’evento ancora più accessibile, confermando la volontà di creare un’occasione condivisa capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della convivialità.

Un appuntamento che si inserisce nel solco delle iniziative di valorizzazione del territorio vesuviano, puntando su identità, cultura e socialità come elementi fondamentali per la crescita della comunità.

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