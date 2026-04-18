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Acerra, beccato dalla Municipale a sversare rifiuti illegalmente

Redazione1
di Redazione1

Beccato’ dalla Municipale a sversare rifiuti in maniera illegale, denunciato

ACERRA – Sorpreso a scaricare rifiuti in maniera illegale, denunciato. È quanto risulta a conclusione delle attività di controllo messe in campo dalla Polizia Municipale, che ha deferito all’autorità giudiziaria un 45enne di Acerra per trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

L’uomo è stato scoperto attraverso il sistema di videosorveglianza (foto trappole) grazie al quale gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo che nel pomeriggio di mercoledì ha scaricato circa 6 metri cubi di materiale di risulta misto a terreno all’interno di una stradina di campagna in località Candelara. Da ulteriori accertamenti è emerso anche che il camioncino utilizzato era privo sia di copertura assicurativa che di revisione. Il veicolo è stato sequestrato.

“Ringrazio la Polizia Municipale per il suo lavoro quotidiano a tutela dei cittadini e del territorio – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – a dimostrazione di come il tema ambientale e della salute rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale”.

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