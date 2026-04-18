Parte la campagna elettorale di A Testa Alta a Portici e San Giorgio, la spinta di Casillo

Parte ufficialmente la corsa verso le elezioni amministrative di maggio con l’apertura dei comitati elettorali di A Testa Alta a San Giorgio a Cremano e Portici. Due appuntamenti partecipati, caratterizzati da entusiasmo, presenza e una forte spinta civica che conferma la crescita del progetto politico.

Protagonista della giornata Rossella Casillo, che, invitata dai gruppi locali, ha incontrato candidati, sostenitori e cittadini, sottolineando il valore di un percorso ormai consolidato. A San Giorgio a Cremano la lista sostiene Michele Carbone, mentre a Portici l’appoggio è per Claudio Teodonno.

“Quella che abbiamo vissuto ieri – ha dichiarato Rossella Casillo – è stata una giornata carica di energia e significato. Ho visto comunità vive, persone motivate, candidati preparati. Questo è il segnale più importante: c’è voglia di partecipare e di costruire”.

Casillo ha evidenziato come A Testa Alta rappresenti oggi molto più di una semplice lista elettorale: “Siamo un progetto che cresce nel tempo, che mette insieme competenze, esperienze e passione. Non siamo nati per una scadenza elettorale, ma per costruire un’idea di politica seria, concreta e radicata nei territori”.

Grande attenzione è stata posta sulla qualità delle liste e sulla coesione delle squadre: “Abbiamo candidati che portano valore, professionalità e visione. Le nostre sono liste unite, credibili, pronte ad affrontare le sfide amministrative con responsabilità e determinazione”.

Nel corso degli incontri, numerosi cittadini hanno preso parte ai momenti di confronto, contribuendo a rafforzare il clima di fiducia e partecipazione. “Il coinvolgimento che abbiamo registrato – ha aggiunto Casillo – è la dimostrazione che esiste uno spazio importante per chi vuole fare politica in modo trasparente e concreto”.

Lo sguardo ora è rivolto alle prossime settimane, che porteranno al voto di maggio: “La corsa è iniziata – ha concluso – e noi la affrontiamo con entusiasmo, con idee chiare e con la forza di una squadra che crede davvero nel cambiamento. Continueremo a stare tra le persone, ad ascoltare e a costruire insieme”.

A Testa Alta si presenta così come un progetto politico sempre più strutturato, capace di aggregare energie e competenze, e pronto a giocare un ruolo da protagonista nelle prossime elezioni amministrative.