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Open Outdoor Experiences 2026: il Parco Nazionale del Vesuvio tra tutela e innovazione

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Il Parco Nazionale del Vesuvio ha preso parte alla quarta edizione di Open Outdoor Experiences 2026, in corso a Paestum, confermandosi protagonista nei processi di valorizzazione sostenibile e innovazione dei territori.
L’incontro, moderato da Giovanni Romano, responsabile della comunicazione e promozione dell’Ente, si è aperto con i saluti istituzionali di Angelo Coda.
«Open Outdoor Experiences nasce con l’obiettivo di mettere in rete esperienze, territori e buone pratiche – ha dichiarato Angelo Coda, organizzatore dell’iniziativa –. La presenza del Parco Nazionale del Vesuvio rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare tutela ambientale, innovazione e sviluppo sostenibile, offrendo modelli replicabili anche in altri contesti».
Nel suo intervento, il Presidente Raffaele De Luca ha ribadito la centralità della tutela della biodiversità e della valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico nelle politiche del Parco.
Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre presentato il progetto Mr. Plinio, illustrato da Raffaele Annunziata, fondatore della Seed Media Agency: una soluzione basata sull’intelligenza artificiale pensata per migliorare l’accesso alle informazioni e l’esperienza di visita all’interno dell’area protetta.
«Il Parco Nazionale del Vesuvio rappresenta un modello in cui tutela ambientale e innovazione possono procedere insieme, rafforzando la qualità dell’offerta e la fruizione consapevole del territorio – ha dichiarato il Presidente De Luca –. Iniziative come questa confermano l’importanza di investire in strumenti e progettualità capaci di valorizzare in modo sostenibile il nostro patrimonio naturale».
La partecipazione all’evento si inserisce nel percorso intrapreso dall’Ente, sempre più orientato a integrare conservazione ambientale, innovazione tecnologica e fruizione sostenibile del territorio.
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