Somma,Il M5S scende in piazza per costruire il programma con i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ascoltiamo Somma”: Il Movimento 5 Stelle scende in piazza per costruire il programma con i cittadini

SOMMA VESUVIANA – Il Movimento 5 Stelle di Somma Vesuviana annuncia l’evento “Ascoltiamo Somma – Partecipa al cambiamento”, una giornata interamente dedicata alla partecipazione attiva e al dialogo con la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rimettere i cittadini al centro delle decisioni politiche locali. Non un semplice gazebo informativo, ma un vero e proprio laboratorio di idee all’aperto dove chiunque potrà dare il proprio contributo per il futuro della città.

L’iniziativa dei Post-it: Idee Grandi e Piccole

Per rendere il confronto dinamico e inclusivo, saranno allestiti due spazi interattivi:

“Una Somma di piccole cose”: Uno spazio dedicato ai bambini e ai giovanissimi, per raccogliere i loro sogni e le proposte per una città a misura di minore.

“Una Somma di grandi cose”: Un’area dedicata agli adulti per segnalazioni e proposte concrete su temi cruciali come dissesto finanziario, sicurezza, viabilità, ambiente, servizi e sviluppo urbano e culturale.

“Vogliamo scrivere il programma dal basso, partendo dalle reali necessità del territorio,” dichiarano gli organizzatori del Movimento 5 Stelle. “Ogni post-it attaccato rappresenterà un impegno concreto che porteremo nelle istituzioni. La voce dei sommesi conta e domenica avrà lo spazio che merita.”

L’evento vedrà la partecipazione di attivisti e portavoce locali, pronti ad ascoltare e discutere le proposte che emergeranno durante la giornata. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per costruire, insieme, una Somma Vesuviana più moderna, sostenibile e partecipata.