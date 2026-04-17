Marigliano, sicurezza: contributi ai privati per la videosorveglianza

Riceviamo e pubblichiamo

A Marigliano la sicurezza passa anche attraverso la collaborazione dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a chi intende installare sistemi di videosorveglianza collegati alla rete comunale.

L’avviso è rivolto a soggetti privati, proprietari o possessori di terreni che purtroppo spesso si ritrovano rifiuti sversati nelle loro aree e sono costretti ad accollarsi ingenti costi di smaltimento,.

Un’iniziativa che si inserisce nel percorso avviato dal Comune per rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, facendo leva su un modello di sicurezza condivisa tra istituzioni e comunità.

L’obiettivo è quello di ampliare la rete di telecamere già attive nelle aree pubbliche e nei punti strategici, coinvolgendo anche i cittadini proprietari di immobili. Il contributo potrà essere concesso a chi installerà impianti conformi alle prescrizioni tecniche e di legge, secondo quanto previsto dall’avviso.

Tutta la documentazione – comprese modalità, requisiti di accesso e termini di presentazione delle domande – è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marigliano

“La sicurezza è un diritto che si tutela anche con la partecipazione attiva della comunità – ha sottolineato il sindaco Gaetano Bocchino –. Con questo provvedimento vogliamo favorire la collaborazione tra cittadini e istituzioni, rafforzando la rete di videosorveglianza e il controllo del territorio.”

Un passo avanti verso una città più sicura, consapevole e responsabile, in cui il bene comune si costruisce insieme.