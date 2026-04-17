venerdì, Aprile 17, 2026
18.5 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
446

Arzano, nota all’Antimafia sui presunti condizionamenti della politica locale

Redazione1
di Redazione1

 

Arzano, nota all’Antimafia sui presunti condizionamenti della politica locale

 

Una segnalazione indirizzata alla Commissione Antimafia riaccende l’attenzione sulla situazione politica di Arzano e sui possibili rischi di condizionamento della vita pubblica locale in vista delle elezioni amministrative del 2026. Nel documento, inviato ieri alla Commissione, si chiede infatti agli organismi parlamentari competenti di valutare con attenzione alcuni elementi ritenuti meritevoli di approfondimento.

 

La nota richiama l’attenzione su presunti rapporti tra esponenti politici del territorio e ambienti ritenuti riconducibili al clan Moccia, indicando un quadro che, secondo l’estensore della segnalazione, imporrebbe una verifica istituzionale. Nel testo viene inoltre citato il ruolo del consigliere Giuseppe Maisto, indicato come figura già menzionata in precedenti provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni camorristiche, risalenti al 2008 e al 2015. Si tratta di circostanze riportate nella segnalazione e che restano ora affidate alle eventuali valutazioni degli organi competenti.

 

Il documento evidenzia in particolare la necessità di accendere un faro sugli equilibri politici cittadini, ritenuti dall’estensore della nota particolarmente delicati in una fase che precede una nuova consultazione elettorale. La richiesta è quella di un intervento conoscitivo e di verifica da parte della Commissione Antimafia, affinché possano essere chiariti i contorni della vicenda e l’eventuale fondatezza degli elementi segnalati.

 

La questione, per la sua portata politica e istituzionale, si inserisce in un contesto già complesso per il territorio di Arzano, più volte finito sotto osservazione nel corso degli anni. Saranno ora gli eventuali approfondimenti parlamentari a stabilire se e in quale misura la segnalazione potrà aprire un nuovo fronte di attenzione sul Comune e sui suoi assetti politici.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

A San Giuseppe un cambio nella giunta, entra come assessore Cutolo

0
Nella giornata di oggi è avvenuto un cambiamento nella...
Comunicati Stampa

Somma,Il M5S scende in piazza per costruire il programma con i cittadini

0
Riceviamo e pubblichiamo: “Ascoltiamo Somma”: Il Movimento 5 Stelle scende...
Politica

Marigliano, sicurezza: contributi ai privati per la videosorveglianza

0
Riceviamo e pubblichiamo A Marigliano la sicurezza passa anche attraverso...
Generali

Decluttering di Primavera: 5 capi evergreen da tenere sempre a portata di mano

0
La stagione primaverile rappresenta un momento ideale per riorganizzare...
Politica

Somma, comunali: i movimenti Somma Popolare e Somma Moderata annunciano il sostegno ad Antonio Granato

0
Riceviamo e pubblichiamo   Somma Vesuviana. È arrivato nel pomeriggio di...

Argomenti

Politica

A San Giuseppe un cambio nella giunta, entra come assessore Cutolo

0
Nella giornata di oggi è avvenuto un cambiamento nella...
Comunicati Stampa

Somma,Il M5S scende in piazza per costruire il programma con i cittadini

0
Riceviamo e pubblichiamo: “Ascoltiamo Somma”: Il Movimento 5 Stelle scende...
Politica

Marigliano, sicurezza: contributi ai privati per la videosorveglianza

0
Riceviamo e pubblichiamo A Marigliano la sicurezza passa anche attraverso...
Generali

Decluttering di Primavera: 5 capi evergreen da tenere sempre a portata di mano

0
La stagione primaverile rappresenta un momento ideale per riorganizzare...
Politica

Somma, comunali: i movimenti Somma Popolare e Somma Moderata annunciano il sostegno ad Antonio Granato

0
Riceviamo e pubblichiamo   Somma Vesuviana. È arrivato nel pomeriggio di...
Appuntamenti

Ercolano, a Villa Campolieto rivive il fascino del Settecento con danze e trattenimenti

0
L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 a...
Comunicati Stampa

Marigliano, a Spazio Nicotera la presentazione di “Blu Oltremare” di Antonio Porcelli

0
Marigliano. Riceviamo e pianifichiamo: Marigliano, a Spazio Nicotera la presentazione...
Cronaca

Assalto con ostaggi in banca: svaligiate decine di cassette, fuga nelle fogne

0
  Paura nel cuore dell’Arenella, a Napoli, dove una banda...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Marigliano, sicurezza: contributi ai privati per la videosorveglianza
Articolo successivo
Somma,Il M5S scende in piazza per costruire il programma con i cittadini
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996