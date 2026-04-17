Arzano, nota all’Antimafia sui presunti condizionamenti della politica locale

Una segnalazione indirizzata alla Commissione Antimafia riaccende l’attenzione sulla situazione politica di Arzano e sui possibili rischi di condizionamento della vita pubblica locale in vista delle elezioni amministrative del 2026. Nel documento, inviato ieri alla Commissione, si chiede infatti agli organismi parlamentari competenti di valutare con attenzione alcuni elementi ritenuti meritevoli di approfondimento.

La nota richiama l’attenzione su presunti rapporti tra esponenti politici del territorio e ambienti ritenuti riconducibili al clan Moccia, indicando un quadro che, secondo l’estensore della segnalazione, imporrebbe una verifica istituzionale. Nel testo viene inoltre citato il ruolo del consigliere Giuseppe Maisto, indicato come figura già menzionata in precedenti provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni camorristiche, risalenti al 2008 e al 2015. Si tratta di circostanze riportate nella segnalazione e che restano ora affidate alle eventuali valutazioni degli organi competenti.

Il documento evidenzia in particolare la necessità di accendere un faro sugli equilibri politici cittadini, ritenuti dall’estensore della nota particolarmente delicati in una fase che precede una nuova consultazione elettorale. La richiesta è quella di un intervento conoscitivo e di verifica da parte della Commissione Antimafia, affinché possano essere chiariti i contorni della vicenda e l’eventuale fondatezza degli elementi segnalati.

La questione, per la sua portata politica e istituzionale, si inserisce in un contesto già complesso per il territorio di Arzano, più volte finito sotto osservazione nel corso degli anni. Saranno ora gli eventuali approfondimenti parlamentari a stabilire se e in quale misura la segnalazione potrà aprire un nuovo fronte di attenzione sul Comune e sui suoi assetti politici.