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Somma Vesuviana, successo di partecipazione per l’evento promosso da “Giovani in Campo”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Domenica 12 aprile il Teatro Summarte si è trasformato in un luogo di gioia, colori e condivisione grazie all’iniziativa promossa dai ragazzi di Giovani in Campo. Un’intera mattinata dedicata ai più piccoli, pensata non solo come momento di svago, ma anche come messaggio concreto rivolto all’intera comunità sommese.

 

Tra animazione, giochi, baby dance e la presenza di amate mascotte, i bambini hanno potuto vivere ore spensierate in uno spazio accogliente e vivace. Ma l’evento ha rappresentato anche qualcosa di più: un invito a riflettere su quanto sia semplice, con impegno e volontà, creare occasioni di socialità e luoghi dedicati alle nuove generazioni.

 

“Noi di Giovani in Campo vogliamo il meglio per il nostro paese” — questo lo spirito che anima il gruppo, sempre più attivo sul territorio. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati durante la giornata sono la prova di un impegno concreto, fatto di idee, energia e voglia di costruire una comunità più unita e attenta ai bisogni di tutti, a partire dai più piccoli.
E questo è solo l’inizio: i giovani sono già al lavoro per nuove iniziative, con l’obiettivo di continuare a dare valore al territorio e creare momenti di incontro e crescita condivisa.

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