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Sant’Anastasia, la NexSolution promuove l’evento “opportunità di sviluppo per le imprese del Mezzogiorno”

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it


Un evento promosso da NexSolution Srl per favorire il confronto concreto tra imprese e professionisti

 

 

NexSolution Srl, società specializzata nella consulenza alle imprese con un focus sulla finanza agevolata, organizza il suo primo evento “Opportunità di sviluppo per le imprese del Mezzogiorno”, un momento di incontro e confronto dedicato a professionisti e imprenditori che desiderano orientarsi tra strumenti, scenari e scelte strategiche per la crescita.

L’appuntamento si terrà il 22 aprile 2026 alle ore 16:30 a Sant’Anastasia, presso I Giardini di Villa Giulia (Via Padre Raimondo Sorrentino, 4), in una location pensata per favorire il dialogo e la condivisione di idee.

L’iniziativa nasce da un’esigenza concreta: mettere intorno allo stesso tavolo competenze diverse per leggere in modo chiaro e pragmatico le opportunità di sviluppo per le imprese del Mezzogiorno. Non sarà un incontro teorico, ma un’occasione di confronto reale su temi attuali e decisioni che oggi le imprese sono chiamate ad affrontare.

Durante l’evento si discuterà di:

  • strumenti di finanza agevolata: ZES Unica e nuovo iperammortamento 2026
  • autoproduzione energetica e impianti fotovoltaici
  • polizze catastrofali, gestione del rischio e compliance nei progetti agevolati

Il programma prevede saluti istituzionali a cura dei presidenti dell’ODCEC di Nola e dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, oltre all’introduzione di Alessio Napolitano, CEO & Co-Founder NexSolution Srl, che offrirà un inquadramento dello scenario economico e normativo e dell’utilizzo strategico della finanza agevolata nei progetti di investimento.

Interverranno professionisti ed esperti di rilievo, tra cui:

  • Francesco Paolo Trapani, CEO di Errendi Srl, esperto in Project Management, automazione industriale e finanza agevolata
  • Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. Transizione 4.0/5.0 Polo Tecnologico Alto Adriatico, Lead Teacher presso Il Sole 24 Ore e divulgatore scientifico
  • Claudio Pelliccia, CEO & Founder di Fluid Energy
  • Armando Di Perna, Agente Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generali Sant’Anastasia

L’evento sarà moderato dal giornalista Franco Buononato e si concluderà con un momento di networking e aperitivo finale, favorendo ulteriori occasioni di confronto tra i partecipanti.

L’incontro è patrocinato dall’ODCEC di Nola ed è valido ai fini della formazione professionale continua, con riconoscimento dei crediti formativi, previa registrazione in ingresso e uscita. La partecipazione è gratuita.

NexSolution Srl invita imprenditori, professionisti e stakeholder del territorio a partecipare a questo momento di confronto, con l’obiettivo di creare connessioni, condividere esperienze e individuare nuove opportunità di sviluppo per il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno.

Per registrarsi e partecipare:
https://dmf63w77.sibpages.com/

NexSolution Srl

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