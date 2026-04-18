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Nervi tesi in Comune, alterco bis tra consigliere e dipendente dell’Ufficio Tributi

Redazione1
di Redazione1

ACERRA – Clima sempre più teso negli uffici comunali, dove si è verificato un nuovo episodio ai danni di un impiegato del settore tributi. A essere coinvolto sarebbe ancora una volta un consigliere comunale di maggioranza, già segnalato per un precedente episodio avvenuto nei mesi scorsi.

La scena si sarebbe consumata in pieno orario lavorativo, tra corridoi e uffici frequentati da dipendenti e cittadini. Il confronto tra i due si è trasformato in pochi istanti in un acceso scontro verbale, con toni molto duri e atteggiamenti intimidatori.

Determinante l’intervento di alcuni colleghi che hanno fatto da barriera, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Nonostante ciò, la tensione è rimasta altissima e si è resa necessaria la presenza di personale interno per riportare la calma.

Nel parapiglia sarebbe rimasto coinvolto anche un tecnico, finito suo malgrado al centro della discussione e rimasto leggermente contuso, senza però dover ricorrere al pronto soccorso.

La vicenda, pur senza una denuncia formale immediata, sarebbe stata comunque segnalata attraverso i canali ufficiali, con una relazione indirizzata alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Resta il silenzio dell’amministrazione comunale, che non ha ancora chiarito pubblicamente la propria posizione. Una situazione che alimenta interrogativi sulla gestione interna e sulla tutela dei lavoratori all’interno degli uffici pubblici.

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