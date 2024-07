Terreni donati per l’accesso all’Arcoleo, corsa contro il tempo per evitare ritardi

ACERRA – Pubblichiamo e riceviamo la nota di Coalizione Civica

Donazione dei terreni per la realizzazione di un accesso al servizio del campo sportivo “Arcoleo”: è un positivo esempio di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato per il bene della comunità, ma l’Amministrazione Comunale faccia le cose per bene.

La decisione della Vice Presidente della Associazione “Polisportiva Acerrana” di donare gratuitamente le proprie quote di proprietà personale di un terreno attiguo al Campo Arcoleo, unitamente alla personalità giuridica che dona gratuitamente le altre quote, è un positivo esempio di collaborazione virtuosa per il bene di Acerra e dello sport: si possono fare tante cose buone ed utili stando uniti, avendo come obiettivo la crescita sociale, civile, culturale ed economica della Città.

Siamo preoccupati, però, leggendo l’atto deliberativo proposto, che le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale non assicurino quella trasparenza e speditezza nel compimento delle procedure necessarie, obbligatorie ed urgenti, soprattutto alla vigilia di un campionato importante per i colori granata.

Per tali motivi, come consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra, abbiamo segnalato tutti i correttivi all’atto deliberativo proposto, che, se non posti in essere, porteranno a ritardi certamente non imputabili ai donatori ma all’Amministrazione Comunale.