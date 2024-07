FC Somma Vesuviana, arrivano Napolitano e Iervolino

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

π—£π—”π—’π—Ÿπ—’ π—œπ—˜π—₯π—©π—’π—Ÿπ—œπ—‘π—’ π—˜Μ€ π—₯π—’π—¦π—¦π—’π—©π—˜π—₯π——π—˜

Centrocampista classe 2003, Iervolino arriva da tre anni in cui ha vestito la maglia del Saviano.

Con la maglia neroverde, ha vinto il campionato regionale con la Juniores, disputando due campionati di Eccellenza in prima squadra. Nel mezzo, per lui anche una parentesi di 4 mesi in AmericaπŸ‡ΊπŸ‡Έ

π——π—”π—©π—œπ——π—˜ π—‘π—”π—£π—’π—Ÿπ—œπ—§π—”π—‘π—’ π—˜Μ€ π—₯π—’π—¦π—¦π—’π—©π—˜π—₯π——π—˜

Esterno sinistro classe 1997, ma capace di interpretare anche il ruolo di seconda punta, Davide Γ¨ cresciuto nel settore giovanile del Napoli, trasferendosi poi al Pomigliano in Serie D.

Nelle ultime esperienze, Napolitano ha vestito le maglie di San Vitaliano, Terzino e Scisciano.

Benvenuti Paolo e Davide!