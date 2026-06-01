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Donne delle pulizie “ripuliscono” il ristorante ma di bottiglie e cibo

Redazione1
di Redazione1
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Volla: ristorante pulito e ripulito. Carabinieri arrestano due donne

 

 

I carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato per furto una 50enne e una 43enne, entrambe della zona e già note alle forze dell’ordine.

 

Volla, noto ristorante di via Sanzio. Le donne entrano ogni mattina. Hanno Le chiavi del ristorante perché fanno parte della squadra incaricata delle pulizie.

 

Qualcosa non convince il titolare. Bottiglie che spariscono, confezioni di cibo mancanti, scorte che diminuiscono senza una spiegazione apparente.

 

L’imprenditore sospetta che qualcuno stia rubando nel suo locale e decide di affidarsi ai carabinieri denunciando l’accaduto.

 

I militari organizzano un servizio ad hoc. Alle prime luci dell’alba sono nascosti nei pressi del ristorante. Le donne arrivano, entrano nel locale e, poco dopo, escono portando con loro una grande busta nera.

 

Con apparente tranquillità aprono il bagagliaio dell’auto e caricano la busta.

Non sapevano di essere osservate.

 

I carabinieri decidono di intervenire. Bloccano le donne e scoprono che all’interno della macchina c’erano cibi e bevande per un valore di 1600 euro circa.

 

La merce è stata riconsegnata al titolare.

 

Le donne arrestate, sono ora in attesa di giudizio.

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