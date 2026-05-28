venerdì, Maggio 29, 2026
21 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
208

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

Redazione1
di Redazione1
Adv

Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”: partecipazione, dialogo e impegno per il territorio

Si è svolta ieri, mercoledì 27 maggio, ad Acerra, l’inaugurazione della sede del Comitato “Progetto Civico Italia”, alla presenza di Alessandro Onorato, fondatore e coordinatore nazionale del movimento.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il territorio, tra cui la valorizzazione delle comunità locali, l’ascolto dei cittadini e la necessità di costruire una politica sempre più vicina alle persone e ai bisogni reali della città.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno del Comitato nel rafforzare un campo politico di centrosinistra aperto al dialogo con tutte le forze progressiste, moderate e civiche che condividono un progetto serio di crescita, inclusione e sviluppo per Acerra e per l’intero territorio.

Numerosi gli interventi e i contributi che hanno arricchito la serata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Vittoria Lettieri, Espedito Marletta, Mena Guadagno, Carmela Di Buono e Rosanna Correra, segretaria del Partito Democratico locale, per la partecipazione e il sostegno all’iniziativa.

Un sentito grazie anche a Fulvio Fucito, capogruppo Manfredi Sindaco, e ad Angela Cammarota, coordinatrice della lista Manfredi, per la loro presenza e vicinanza al progetto.

“Continuiamo insieme questo percorso con entusiasmo, responsabilità e amore per Acerra”, è stato il messaggio condiviso al termine dell’incontro, sottolineando la volontà di costruire un percorso concreto e credibile per il futuro della città attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

L’ampia partecipazione registrata all’evento conferma l’interesse e la volontà di tanti cittadini di contribuire a una nuova stagione di impegno civico e politico per Acerra.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Cronaca

Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale

0
A distanza di anni dai fatti, è arrivata la...
Politica

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

0
Riceviamo e pubblichiamo L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...

Argomenti

Cronaca

Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale

0
A distanza di anni dai fatti, è arrivata la...
Politica

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

0
Riceviamo e pubblichiamo L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...
Cronaca

Corriere espresso rapinato dei pacchi a San Sebastiano, fermato 31enne di Massa di Somma

0
Un’indagine durata diverse settimane ha portato all’arresto di un...
Politica

Saiello(M5S), collegamento ferroviario Caivano e comuni area Nord: approvata mozione per studio di fattibilità

0
Riceviamo e pubblichiamo     “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato...
Politica

Castello di Cisterna, confronto in Consiglio comunale sul nuovo parco urbano di via Selva

0
Seduta particolarmente discussa quella del Consiglio comunale di Castello...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”
Articolo successivo
Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996