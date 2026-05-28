Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”: partecipazione, dialogo e impegno per il territorio

Si è svolta ieri, mercoledì 27 maggio, ad Acerra, l’inaugurazione della sede del Comitato “Progetto Civico Italia”, alla presenza di Alessandro Onorato, fondatore e coordinatore nazionale del movimento.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il territorio, tra cui la valorizzazione delle comunità locali, l’ascolto dei cittadini e la necessità di costruire una politica sempre più vicina alle persone e ai bisogni reali della città.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno del Comitato nel rafforzare un campo politico di centrosinistra aperto al dialogo con tutte le forze progressiste, moderate e civiche che condividono un progetto serio di crescita, inclusione e sviluppo per Acerra e per l’intero territorio.

Numerosi gli interventi e i contributi che hanno arricchito la serata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Vittoria Lettieri, Espedito Marletta, Mena Guadagno, Carmela Di Buono e Rosanna Correra, segretaria del Partito Democratico locale, per la partecipazione e il sostegno all’iniziativa.

Un sentito grazie anche a Fulvio Fucito, capogruppo Manfredi Sindaco, e ad Angela Cammarota, coordinatrice della lista Manfredi, per la loro presenza e vicinanza al progetto.

“Continuiamo insieme questo percorso con entusiasmo, responsabilità e amore per Acerra”, è stato il messaggio condiviso al termine dell’incontro, sottolineando la volontà di costruire un percorso concreto e credibile per il futuro della città attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

L’ampia partecipazione registrata all’evento conferma l’interesse e la volontà di tanti cittadini di contribuire a una nuova stagione di impegno civico e politico per Acerra.