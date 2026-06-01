Acerra, in Municipio il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza dopo le sparatorie

ACERRA – Si è da poco concluso il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari a seguito di alcuni episodi criminosi che si sono verificati di recente nella Città di Acerra.

La riunione del Comitato si è svolta nella sede del Municipio di Acerra in viale della Democrazia a testimonianza della massima attenzione che il Prefetto di Napoli ripone nei confronti di Acerra.

“Un vertice senz’altro positivo – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – dove c’è stata una più approfondita valutazione delle attività svolte e di quelle in corso che vedono una piena sinergia tra Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza con il supporto della nostra Polizia Municipale. Nel corso del tavolo, infatti, è emersa la rilevanza del sistema di videosorveglianza comunale a sostegno delle investigazioni. Ringrazio il Prefetto Michele di Bari per aver voluto che questa riunione si svolgesse nella nostra casa comunale: un segnale forte per un presidio di legalità, fiducia ed ascolto, una chiara dimostrazione della vicinanza delle massime istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini”.