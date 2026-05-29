A Testa Alta fa il pienone di consiglieri. Casillo: “Forza credibile e riconoscibile”

“A Testa Alta cresce, si radica sui territori e diventa protagonista del cambiamento in Campania e soprattutto in provincia di Napoli. Il risultato delle ultime amministrative rappresenta una straordinaria affermazione politica e umana di una comunità che ha scelto di stare accanto ai cittadini con serietà, presenza e visione”. È quanto dichiara Rossella Casillo commentando i risultati ottenuti dalla lista deluchiana nelle ultime elezioni comunali.

In provincia di Napoli, A Testa Alta si afferma come primo partito a Mugnano, dove l’elezione di cinque consiglieri comunali ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del sindaco Schiattarella. Ottimo risultato anche a Somma Vesuviana, dove la lista è già proiettata verso il ballottaggio per sostenere la candidatura di Svanera.

“Questi numeri – sottolinea Rossella Casillo – raccontano un progetto politico credibile, costruito giorno dopo giorno sui territori, attraverso amministratori capaci e candidati che hanno saputo interpretare le esigenze reali delle comunità. È la dimostrazione che la buona politica viene premiata”.

Importante anche il risultato ottenuto ad Afragola, dove A Testa Alta ha contribuito alla storica affermazione di Gennaro Giustino, collocando i suoi esponenti nel civico consesso. Rappresentanti della lista saranno presenti inoltre nei consigli comunali di Portici e San Giorgio a Cremano, dove il contributo della formazione deluchiana è stato determinante per le nette vittorie di Teodonno e Carbone. Decisivo il contributo anche a Casalnuovo, dove la lista ha accompagnato il candidato sindaco Iorio verso il sorprendente ballottaggio.

Consiglieri eletti anche a Melito, altro Comune simbolo di questa tornata elettorale, con l’affermazione di Pellecchia.

“Oggi possiamo dire con orgoglio che A Testa Alta è una realtà politica forte, riconoscibile e radicata. Un movimento che cresce grazie all’entusiasmo di tanti giovani, amministratori e cittadini che credono in un modello politico fatto di concretezza, ascolto e competenza”, aggiunge Casillo.

Ai risultati nell’area metropolitana di Napoli si aggiungono quelli ottenuti nel Casertano e nel Salernitano. A Marcianise A Testa Alta è il primo partito con quattro consiglieri eletti ed è stata protagonista della vittoria di Maria Luigia Iodice. A Salerno, invece, viene evidenziata la schiacciante vittoria di Vincenzo De Luca, indicato come punto di riferimento politico e simbolo dell’esperienza amministrativa portata avanti dal movimento.

“Questa tornata elettorale – conclude Rossella Casillo – ci consegna una responsabilità ancora più grande: continuare a lavorare a testa alta, con passione, serietà e amore per i territori”.