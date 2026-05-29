Somma Vesuviana, ballottaggio, Nocerino: “Nessun appoggio, saremo una minoranza costruttiva e vigile”

Riceviamo e pubblico

Conferenza stampa di Peppe Nocerino insieme a Gianmartino Maiello e Raffaele Ciccarelli. “Dialogo con tutti, ma senza accordi. Priorità assoluta fare chiarezza sui conti del Comune”

SOMMA VESUVIANA – Nessun apparentamento, nessun accordo politico e nessuna indicazione di voto in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno che vedrà sfidarsi Silvia Svanera e Antonio Granato. È la linea tracciata da Peppe Nocerino nel corso della conferenza stampa convocata dopo il primo turno delle elezioni comunali, insieme a Gianmartino Maiello di Siamo Sommesi e Raffaele Ciccarelli di Spazio Agon.

Un incontro durante il quale il candidato sindaco civico ha ribadito la volontà di mantenere una posizione di piena autonomia rispetto ai due schieramenti rimasti in corsa per Palazzo Torino, rivendicando il percorso costruito dalle liste Siamo Sommesi e Spazio Agon.

“Abbiamo ricevuto telefonate e contatti da tutti gli schieramenti – ha spiegato Gianmartino Maiello – ma non ci sarà alcun appoggio. Restiamo disponibili al dialogo e al confronto nell’interesse della città, ma mantenendo la nostra autonomia politica”.

Sulla stessa linea anche Raffaele Ciccarelli, che ha sottolineato il metodo seguito dal progetto civico: “Noi abbiamo sempre sposato i progetti e mai le persone. Per questo siamo disponibili a collaborare con chiunque lavori per Somma Vesuviana. Facciamo un sincero in bocca al lupo a entrambi i candidati che si contenderanno la guida della città”.

Nocerino ha rivendicato la posizione di equidistanza mantenuta durante tutta la campagna elettorale e ha annunciato che il gruppo consiliare si chiamerà “Siamo Sommesi – Spazio Agon”.

“Non saremo una opposizione fatta di odio e rancore – ha spiegato – ma una minoranza costruttiva, pronta a controllare, proporre e difendere gli interessi della città. Saremo garanti della trasparenza, presenti ogni giorno sul territorio e all’ascolto delle persone”.

Il candidato civico ha anche rivelato di aver immaginato un possibile percorso di apparentamento con Silvia Svanera, legato soprattutto alla possibilità di garantire una rappresentanza consiliare a Spazio Agon. “Non è stato possibile costruire questo percorso – ha spiegato – ma il rispetto nei confronti di Silvia Svanera resta totale. Spazio Agon continuerà ad avere un ruolo centrale nel nostro progetto, così come Siamo Sommesi. Noi non ci fermiamo”.

Nel corso dell’incontro non sono mancati passaggi critici nei confronti dei due schieramenti. Nocerino ha espresso apprezzamento personale per Antonio Granato, sottolineando però che “ha costruito un carrozzone senza una vera identità politica” e invitandolo a valorizzare maggiormente la propria figura e il proprio profilo.

“Non sono e non mi sono mai definito l’ago della bilancia – ha aggiunto –. Siamo diversi da entrambi i poli e continueremo a esserlo”.

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione finanziaria del Comune. Per Nocerino il tema del dissesto rappresenta la priorità assoluta per la città ed è stato, al tempo stesso, “il grande assente di questa campagna elettorale”.

“La verità – ha dichiarato – è che oggi non ci troviamo di fronte a un dissesto, ma a un vero caos contabile. Esiste un disavanzo che sfiora i 12 milioni di euro e bisogna mettere le mani nei posti giusti. Chi ha prodotto questa situazione ha delle responsabilità precise e noi non saremo silenti”.

Da qui l’annuncio di quella che sarà la prima iniziativa amministrativa del progetto “Siamo Sommesi – Spazio Agon”: “Rendere pubblica e trasparente tutta la situazione economico-finanziaria dell’ente, indicando con chiarezza responsabilità e scelte che hanno portato il Comune in queste condizioni”.

Tra i temi affrontati anche quello della fiscalità locale. Nocerino ha ribadito la proposta di una revisione dell’Imu, ricordando come l’aliquota sia stata aumentata dalla precedente amministrazione e sostenendo la necessità di una verifica complessiva della pressione fiscale a carico di cittadini e attività produttive.

Con il ballottaggio ormai alle porte, il messaggio lanciato dalle due liste civiche è quello di una presenza che non si esaurisce con il risultato elettorale. “Il nostro percorso continua – ha concluso Nocerino – perché Somma Vesuviana ha bisogno di una forza libera, autonoma e credibile che faccia della trasparenza e della partecipazione la propria bussola”.