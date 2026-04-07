martedì, Aprile 7, 2026
16.7 C
Napoli
scrivi qui...
Avvenimenti
tempo di lettura:1 min
93

Somma Vesuviana, “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre”: il 12 Aprile la presentazione del progetto

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Domenica 12 aprile alle ore 10:30, presso la Sala Santa Caterina adiacente alla Chiesa di San Giorgio Martire, ci ritroveremo per un momento importante di condivisione. Un grazie sincero al nostro Parroco, Don Nicola De Sena, per la sua sensibilità e per aver messo a disposizione la sala, accogliendo con il cuore questo progetto.

L’Associazione “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre” nasce da una perdita profonda: quella di un figlio. Giuliano però non è solo un ricordo, è presenza viva, è amore e dedizione incondizionata verso il prossimo. È da questo amore che prende vita l’associazione. Alla presenza del legale Maria Carbone, della Presidente Maria Pangiroli e dei soci fondatori, verrà raccontata l’anima di questo progetto.

Il sogno è grande e concreto: la realizzazione di un palazzetto dello sport, un luogo aperto a tutti i ragazzi, dove lo sport diventa aggregazione, crescita e condivisione. Uno spazio in cui ogni giovane, soprattutto chi è più fragile o diversamente abile, possa sentirsi parte integrante della vita sociale e sportiva, senza mai essere messo ai margini.

“Ci riuscirò” – dice la Presidente Maria Pangiroli, mamma di Giuliano – con la forza dell’amore e della dedizione che suo figlio ha sempre donato agli altri.

Domenica mattina inizieranno anche le iscrizioni per chi desidera sostenere questo cammino. Con una quota associativa di 50 euro annui, chiunque potrà diventare parte attiva, contribuendo con idee, presenza e amore. Entrare nell’associazione significa condividere valori veri: esserci per gli altri, costruire insieme, donare senza misura.

Questo è solo l’inizio… di una storia che nasce dal dolore ma si trasforma in amore, in forza, in speranza. Il mio dolore è inumano, profondo, difficile da spiegare. E questo progetto, a volte, sembra impossibile. Ma l’amore che ho per mio figlio è più forte di tutto: è quell’amore che continuerà a vivere, a crescere e a trasformarsi, creando amore per gli altri… soprattutto per chi è più fragile. Perché da un dolore così grande può nascere qualcosa di ancora più grande: un amore che non si ferma, che unisce, che accoglie, che non lascia indietro nessuno.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...
Attualità

Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

0
ACERRA - “Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto...
Politica

A Testa Alta in campo col centrosinistra in 3 Comuni. Casillo: “Lavoro di anni nelle prossime sfide”

0
La lista A Testa Alta sarà ufficialmente presente alle prossime...
Appuntamenti

“Cultura a Colori” celebra 10 anni con la presentazione del nuovo numero e il premio “Donna è mille culure” al TIN di Napoli

0
Un traguardo importante quello raggiunto dalla redazione di Cultura...
Cronaca

Somma Vesuviana, chiusura del parcheggio dell’ufficio postale: cittadini in difficoltà, penalizzate le fasce più fragili

0
 Cresce il malcontento tra i cittadini a seguito della...

Argomenti

Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...
Attualità

Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

0
ACERRA - “Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto...
Politica

A Testa Alta in campo col centrosinistra in 3 Comuni. Casillo: “Lavoro di anni nelle prossime sfide”

0
La lista A Testa Alta sarà ufficialmente presente alle prossime...
Appuntamenti

“Cultura a Colori” celebra 10 anni con la presentazione del nuovo numero e il premio “Donna è mille culure” al TIN di Napoli

0
Un traguardo importante quello raggiunto dalla redazione di Cultura...
Cronaca

Somma Vesuviana, chiusura del parcheggio dell’ufficio postale: cittadini in difficoltà, penalizzate le fasce più fragili

0
 Cresce il malcontento tra i cittadini a seguito della...
Cronaca

Ucciso a 20 anni davanti al bar

0
Notte di violenza a Napoli, dove un giovane ha...
Avvenimenti

Somma Vesuviana. Dopo sei mesi di restauro, la statua della Madonna torna al santuario di Castello

0
Riceviamo e pubblichiamo   Ritorna a Somma Vesuviana dopo circa sei...
Politica

Somma Vesuviana al voto, caos nel centrosinistra: tensioni nel Pd tra veti, sfratto e polemiche social

0
SOMMA VESUVIANA – A poche settimane dalle elezioni amministrative di...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella
Articolo successivo
Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996