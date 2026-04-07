Somma Vesuviana, “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre”: il 12 Aprile la presentazione del progetto

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 12 aprile alle ore 10:30, presso la Sala Santa Caterina adiacente alla Chiesa di San Giorgio Martire, ci ritroveremo per un momento importante di condivisione. Un grazie sincero al nostro Parroco, Don Nicola De Sena, per la sua sensibilità e per aver messo a disposizione la sala, accogliendo con il cuore questo progetto.

L’Associazione “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre” nasce da una perdita profonda: quella di un figlio. Giuliano però non è solo un ricordo, è presenza viva, è amore e dedizione incondizionata verso il prossimo. È da questo amore che prende vita l’associazione. Alla presenza del legale Maria Carbone, della Presidente Maria Pangiroli e dei soci fondatori, verrà raccontata l’anima di questo progetto.

Il sogno è grande e concreto: la realizzazione di un palazzetto dello sport, un luogo aperto a tutti i ragazzi, dove lo sport diventa aggregazione, crescita e condivisione. Uno spazio in cui ogni giovane, soprattutto chi è più fragile o diversamente abile, possa sentirsi parte integrante della vita sociale e sportiva, senza mai essere messo ai margini.

“Ci riuscirò” – dice la Presidente Maria Pangiroli, mamma di Giuliano – con la forza dell’amore e della dedizione che suo figlio ha sempre donato agli altri.

Domenica mattina inizieranno anche le iscrizioni per chi desidera sostenere questo cammino. Con una quota associativa di 50 euro annui, chiunque potrà diventare parte attiva, contribuendo con idee, presenza e amore. Entrare nell’associazione significa condividere valori veri: esserci per gli altri, costruire insieme, donare senza misura.

Questo è solo l’inizio… di una storia che nasce dal dolore ma si trasforma in amore, in forza, in speranza. Il mio dolore è inumano, profondo, difficile da spiegare. E questo progetto, a volte, sembra impossibile. Ma l’amore che ho per mio figlio è più forte di tutto: è quell’amore che continuerà a vivere, a crescere e a trasformarsi, creando amore per gli altri… soprattutto per chi è più fragile. Perché da un dolore così grande può nascere qualcosa di ancora più grande: un amore che non si ferma, che unisce, che accoglie, che non lascia indietro nessuno.