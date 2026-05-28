Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia Svanera e Antonio Granato , i due candidati alla carica di sindaco rilanciano la sfida politica tra partecipazione, ascolto del territorio e promessa di una nuova stagione amministrativa per Somma Vesuviana. Abbiamo chiesto ad entrambi i candidati di rilasciarci una dichiarazione.

Silvia Svanera :“Il risultato emerso dalle urne a Somma Vesuviana rappresenta un segnale forte di partecipazione, fiducia e voglia di cambiamento. Il consenso ottenuto dalla coalizione guidata da me conferma la forza di un progetto costruito tra le persone, ascoltando il territorio e mettendo al centro i bisogni reali della comunità.

“Ringrazio tutta la nostra coalizione, le forze politiche che hanno condiviso questo percorso con impegno e spirito di squadra, e tutti i candidati e le candidate che hanno messo il proprio volto, il proprio tempo e la propria passione al servizio della città.

Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo, fatto di presenza, sacrificio e amore per Somma Vesuviana. Un grazie sincero va soprattutto ai cittadini che hanno creduto nella nostra proposta e che, con il loro voto, hanno espresso il desiderio di costruire una città più vicina alle persone, più giusta e più attenta ai bisogni della comunità.

Il percorso non si ferma qui: ci aspettano giorni importanti e continueremo ad affrontarli con serietà, entusiasmo e senso di responsabilità, con un unico obiettivo: dare a Somma Vesuviana il cambiamento che merita”.

Antonio Granato: “Siamo al ballottaggio e sento forte la responsabilità di non sprecare nemmeno un istante: in gioco non c’è mai stata una mera strategia politica, ma il futuro della nostra città.

Voglio ringraziare tutti: elettori, candidati, eletti e non eletti; che hanno avuto la serietà di esserci per il nostro territorio. Noi siamo energia collettiva e lo dimostreremo il prossimo 7 e 8 giugno. La mia determinazione è quella di chi cammina al vostro fianco, quartiere per quartiere, senza mai fermarsi. Ho fiducia in voi, perché percepisco l’onda del vostro entusiasmo crescere ogni giorno. Sento il dovere di non tradire quell’incredibile fiducia costante che mi dimostrate: la fiducia di chi crede in me e che, senza indugio, si affiderebbe alla mia guida.

È una promessa che onorerò con la massima dedizione. Il mio impegno è totale: ci metterò ogni energia possibile, perché la vittoria non è un calcolo, è una conquista collettiva.

Siamo uniti, siamo pronti. La rinascita di Somma Vesuviana sarà affidata alle migliori professionalità, mettendo al centro due pilastri imprescindibili: trasparenza e competenza. Non potrà prevalere un “nuovo fittizio” che serve solo a nascondere le cose; dovrà prevalere il sentimento di comunità, la capacità di ascolto autentica e il valore concreto delle persone. È finita l’era delle passerelle social: questo è il tempo di saper stare tra la gente, per la gente, con tutto l’amore per la città che continuerà ad essere la nostra casa.”

Intanto si attendono eventuali prese di posizioni da parte di Peppe Nocerino.