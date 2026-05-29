Tre stese sul corso, incubo criminalità ad Acerra

Una serata segnata dalla paura quella vissuta ad Acerra, dove tre distinti episodi di spari hanno fatto scattare l’allarme tra residenti e commercianti. Al centro delle indagini ci sarebbe in particolare l’area di corso Vittorio Emanuele, dove si sono registrati alcuni dei momenti più critici della notte.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco in rapida successione, dando vita a tre diverse “stese” che hanno provocato panico tra le persone presenti in strada e nelle abitazioni della zona. Gli spari sarebbero stati uditi chiaramente da numerosi cittadini che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Nonostante la gravità degli episodi, non risultano persone ferite. I colpi avrebbero però raggiunto alcune aree abitate, aumentando la preoccupazione di una comunità che si è ritrovata improvvisamente nel mezzo di una notte di tensione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza e verificando ogni elemento utile per individuare i responsabili.

L’attenzione resta alta anche a livello istituzionale. La Prefettura di Napoli segue infatti da vicino gli sviluppi della vicenda. Il prefetto Michele di Bari è stato costantemente informato sugli episodi avvenuti in città e ha disposto un monitoraggio approfondito della situazione.

L’obiettivo delle indagini è comprendere se le tre azioni siano riconducibili a un unico contesto criminale e quali possano essere i motivi alla base della sequenza di spari che ha scosso Acerra. Nel frattempo, si valuta un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.