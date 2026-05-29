venerdì, Maggio 29, 2026
29.6 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
253

Tre stese sul corso, incubo criminalità ad Acerra

Redazione1
di Redazione1
Adv

 

Una serata segnata dalla paura quella vissuta ad Acerra, dove tre distinti episodi di spari hanno fatto scattare l’allarme tra residenti e commercianti. Al centro delle indagini ci sarebbe in particolare l’area di corso Vittorio Emanuele, dove si sono registrati alcuni dei momenti più critici della notte.

 

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco in rapida successione, dando vita a tre diverse “stese” che hanno provocato panico tra le persone presenti in strada e nelle abitazioni della zona. Gli spari sarebbero stati uditi chiaramente da numerosi cittadini che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

 

Nonostante la gravità degli episodi, non risultano persone ferite. I colpi avrebbero però raggiunto alcune aree abitate, aumentando la preoccupazione di una comunità che si è ritrovata improvvisamente nel mezzo di una notte di tensione.

 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza e verificando ogni elemento utile per individuare i responsabili.

 

L’attenzione resta alta anche a livello istituzionale. La Prefettura di Napoli segue infatti da vicino gli sviluppi della vicenda. Il prefetto Michele di Bari è stato costantemente informato sugli episodi avvenuti in città e ha disposto un monitoraggio approfondito della situazione.

 

L’obiettivo delle indagini è comprendere se le tre azioni siano riconducibili a un unico contesto criminale e quali possano essere i motivi alla base della sequenza di spari che ha scosso Acerra. Nel frattempo, si valuta un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Cronaca

Uccise a Pollena dopo rapporti, sentita una terza prostituta aggredita

0
  Le indagini sul duplice femminicidio scoperto a Pollena Trocchia...
Generali

Acciughina…sul Golfo: l’arrivo di Allegri spacca la piazza

0
L’erede di Antonio Conte è stato dichiarato: Max Allegri....
L'angolo del prof

Ottaviano: i bambini dell’“I. C. M. Beneventano” già si avviano per le strade dell’arte: canto, danza, disegno e uso dei colori

0
Nella sala del plesso in via Lucci gli alunni...
Cronaca

Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale

0
A distanza di anni dai fatti, è arrivata la...
Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...

Argomenti

Cronaca

Uccise a Pollena dopo rapporti, sentita una terza prostituta aggredita

0
  Le indagini sul duplice femminicidio scoperto a Pollena Trocchia...
Generali

Acciughina…sul Golfo: l’arrivo di Allegri spacca la piazza

0
L’erede di Antonio Conte è stato dichiarato: Max Allegri....
L'angolo del prof

Ottaviano: i bambini dell’“I. C. M. Beneventano” già si avviano per le strade dell’arte: canto, danza, disegno e uso dei colori

0
Nella sala del plesso in via Lucci gli alunni...
Cronaca

Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale

0
A distanza di anni dai fatti, è arrivata la...
Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...
Politica

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

0
Riceviamo e pubblichiamo L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Ottaviano: i bambini dell’“I. C. M. Beneventano” già si avviano per le strade dell’arte: canto, danza, disegno e uso dei colori
Articolo successivo
Acciughina…sul Golfo: l’arrivo di Allegri spacca la piazza
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996