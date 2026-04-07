Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che, sconfiggendo il Milan al Maradona, si porta al secondo posto in solitaria e si mantiene a -7 dall’Inter capolista.

Per rispondere alla domanda del titolo, c’è da dire che mancando appena 7 giornate al termine del campionato, le possibilità sono decisamente minime. I nerazzurri, fatta eccezione per il Como (che anche il Napoli deve affrontare), non sembra avere un calendario complesso e il successo contro la Roma ha riportato tranquillità; inoltre, il distacco non è tale da esercitare una forte pressione sugli uomini di Chivu. Chiaramente però, nel calcio tutto è possibile: basti pensare a quanto successo l’anno scorso all’Ajax che ha perso il titolo avendo 9 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine. Proprio per questo, i ragazzi di Conte devono continuare sull’onda dell’entusiasmo sapendo che non hanno nulla da perdere. Infine, appare necessaria una chiosa finale sulle parole del mister in conferenza. Gli è stato chiesto della possibilità di tornare a fare il ct e lui ha risposto che se fosse presidente si prenderebbe in considerazione, ma che è concentrato sul Napoli. A qualcuno è sembrata un’autocandidatura, ma più probabilmente è stata una presa in giro verso la stampa, ricordando anche come l’anno scorso di questi tempi stessero parlando del suo ritorno alla Juventus.