giovedì, Maggio 28, 2026
22.4 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:2 min
103

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Adv
Riceviamo e pubblichiamo
L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia di Napoli apre una riflessione interna a Forza Italia. A sollevarla è Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, consigliere della Città Metropolitana e componente della segreteria provinciale del partito, che interviene con una lunga nota nella quale chiede una verifica politica sull’organizzazione provinciale degli azzurri.
«L’esito delle elezioni amministrative nei comuni della provincia di Napoli impone una riflessione politica seria, profonda e non più rinviabile sull’organizzazione e sulla guida provinciale di Forza Italia», afferma Guangi.
Al centro dell’analisi il dato relativo alla presenza del simbolo del partito nei comuni andati al voto. «Il dato politico più evidente è che il simbolo di Forza Italia è stato presentato soltanto in 6 comuni su 26 chiamati al voto. Negli altri territori si è preferito ricorrere a liste civiche spesso solo formalmente riconducibili al nostro partito, rinunciando di fatto alla forza identitaria e politica del simbolo azzurro».
Guangi sottolinea poi i risultati ottenuti nei comuni dove il simbolo era presente. «Il dato ancor più allarmante è che, proprio nei comuni dove il simbolo era presente, i risultati ottenuti sono stati estremamente deludenti: in tre realtà non si è superato nemmeno l’1% dei voti di lista». Per il dirigente azzurro, i numeri emersi dal voto rappresentano «il sintomo evidente di una gestione provinciale disorganizzata, priva di una linea politica chiara e incapace di valorizzare il radicamento territoriale del partito».
Nel documento Guangi elenca anche le criticità che, a suo giudizio, hanno caratterizzato la gestione politica delle amministrative. «Non si sono rispettate le dinamiche politiche locali, in alcuni territori si è addirittura forzata artificialmente la presenza del centrodestra senza alcuna costruzione politica reale; in altri si è arrivati completamente divisi rispetto alla coalizione; in altri ancora si sono sostenute civiche spurie e prive di una chiara identità politica. Tutto questo ha inevitabilmente prodotto confusione, indebolimento e risultati elettorali disastrosi».
Da qui la richiesta di un coinvolgimento dei vertici nazionali del partito. «È evidente che chi oggi non riesce a costruire risultati credibili a livello provinciale non può immaginare di poterli ottenere domani a livello regionale. Ed è per questo che ritengo non più rinviabile il coinvolgimento diretto del segretario nazionale Antonio Tajani e dei responsabili regionali e nazionali del partito, affinché si apra finalmente una verifica seria sullo stato di Forza Italia nella provincia di Napoli».
Infine, Guangi rilancia il tema del radicamento territoriale del partito. «Forza Italia merita una struttura seria, organizzata e capace di valorizzare amministratori, dirigenti e territori. Continuare a ignorare questi segnali significherebbe condannare il partito a un lento e progressivo ridimensionamento politico nella provincia più importante della Campania».
Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...
Cronaca

Corriere espresso rapinato dei pacchi a San Sebastiano, fermato 31enne di Massa di Somma

0
Un’indagine durata diverse settimane ha portato all’arresto di un...

Argomenti

Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...
Cronaca

Corriere espresso rapinato dei pacchi a San Sebastiano, fermato 31enne di Massa di Somma

0
Un’indagine durata diverse settimane ha portato all’arresto di un...
Politica

Saiello(M5S), collegamento ferroviario Caivano e comuni area Nord: approvata mozione per studio di fattibilità

0
Riceviamo e pubblichiamo     “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato...
Politica

Castello di Cisterna, confronto in Consiglio comunale sul nuovo parco urbano di via Selva

0
Seduta particolarmente discussa quella del Consiglio comunale di Castello...
Generali

PERstradaPERcaso, l’ultimo caffè con il mio amico Pino

0
Per ricordare Pino Parisi, classe 1953, con il quale...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida
Articolo successivo
Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996