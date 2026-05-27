Nola, il sindaco Ruggiero promuove una tavola rotonda per la pace e la legalità

Riceviamo e pubblichiamo

“La musica come linguaggio di legalità e pace”, è il titolo scelto per dare vita al momento conclusivo di un percorso che ha messo al centro i più giovani, ha puntato sui temi della legalità, della pace e della cittadinanza attiva e ha scelto lo sport e la musica come strumenti in grado di coinvolgere, di favorire l’inclusione e soprattutto di far attecchire il seme del rispetto delle regole, della cultura come stile di vita e del gioco di squadra che aiuta a raggiungere risultati nell’epoca dell’individualismo.

Si fonda su queste basi l’evento in programma per domani, giovedì 28 maggio 2026, nell’atrio del municipio di piazza Duomo. Promosso dall’amministrazione comunale di Nola, guidata dal sindaco Andrea Ruggiero, con l’assessora alle Politiche Giovanili Florinda Aliperta il dibattito pubblico prenderà il via alle 18 con l’intervento di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e della scuola. Saranno, infatti, presenti: il primo cittadino di Nola Andrea Ruggiero, l’assessora alle politiche giovanili Florinda Aliperta, la presidente del Tribunale di Nola Paola Del Giudice, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola Marco Del Gaudio, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza nella Regione Campania Giovanni Galano, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Nola, Edgard Pica, la presidente dell’associazione NAC e consigliere del COA di Nola Sonia Napolitano, i dirigenti scolastici degli istituti superiori statali “Albertini” Rosario Cozzolino, Liceo “Carducci” Assunta Compagnone e Masullo – Theti Elisa De Luca.

Sarà presente, inoltre, il docente di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università Federico II di Napoli Umberto Ronga. I lavori saranno moderati dal giornalista di Rai 3 Enzo Perone. Al termine della tavola rotonda seguirà il concerto “Note di Pace e Legalità” eseguito dal coro e dall’orchestra “Albertini”.

L’appuntamento di domani sarà anche l’occasione per presentare i lavori conclusivi realizzati dagli studenti degli istituti superiori del territorio, frutto delle attività sulla legalità sviluppate durante l’anno scolastico che sta per volgere al termine.

La manifestazione in programma nell’atrio comunale rappresenta l’approdo finale di un percorso che tra le tappe ha toccato anche la “Giornata dello Sport” che lo scorso 21 marzo si è tenuta a piazza Duomo.