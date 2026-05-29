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Acciughina…sul Golfo: l’arrivo di Allegri spacca la piazza

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo
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L’erede di Antonio Conte è stato dichiarato: Max Allegri. Per l’incoronazione ufficiale servono ancora firma e la definitiva liberazione dal Milan.

De Laurentiis è stato chiaro, vuole concludere il prima possibile, partirà per gli States quindi entro questo fine settimana, o all’inizio della prossima, il nuovo tecnico sarà consegnato alla squadra.

L’allenatore livornese era già stato preso in considerazione lo scorso anno, nel caso in cui Conte non avesse continuato: la decisione, dunque, è stata soltanto rimandata.

Allegri firmerà un contratto biennale. Ieri era presente a Pescara per il Premio Galeone e ha dichiarato: “Io al Napoli? Toglierei la notizia…”. Una frase pronunciata con ironia che non ha negato definitivamente il suo arrivo tra gli azzurri.

“Vincenzo Italiano in pole position, Allegri sullo sfondo”: questo era il motto fino a ieri mattina. Ma pare che De Laurentiis abbia preferito Allegri per una questione di esperienza e per la stima nei confronti del direttore sportivo Manna, che avrebbe influito parecchio sulla scelta.

I tifosi napoletani sono divisi in due: alcuni, visti i traguardi raggiunti dal possibile nuovo allenatore, sono entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio; altri, invece, non lo ritengono affine ai principi della squadra.

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