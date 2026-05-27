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Somma Vesuviana, preludio al Palio 2026: al Casamale l’incontro “Gaza tra presente e futuro”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo

 

Giovedì 28 maggio, presso il Giardino ARCI al Casamale, un incontro di riflessione sulla guerra e sul bisogno di pace. L’iniziativa apre ufficialmente la strada verso la storica kermesse sommese dal tema “Apriti Cielo: riti, giochi e meraviglie”.

SOMMA VESUVIANA (NA) – Una serata per non dimenticare, per riflettere sull’orrore dei conflitti e, soprattutto, per rimettere al centro il valore della pace, della scienza e della cultura. Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 19:30, lo storico Giardino ARCI nel quartiere Casamale (Via Campane, 2) ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Gaza tra presente e futuro – Per non dimenticare”.

L’evento è promosso in sinergia da: ARCI Somma Vesuviana,Cultura&Culturae – Palio di Somma, Comunità Interparrocchiale San Pietro-San Michele Arcangelo – San Giorgio, Legambiente Somma Vesuviana e Città Cambia, segnando l’inizio di un percorso culturale e sociale che condurrà la comunità verso la 34ª edizione del Palio di Somma Vesuviana, che quest’anno avrà come suggestivo titolo “Apriti cielo: riti, giochi e meraviglie”.

Ospite d’onore e figura centrale della serata sarà il Professor Ata M. Kaisy, accademico palestinese di 57 anni, già docente nel Dipartimento di Salute Pubblica e direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologia presso l’University College of Sciences & Technology di Gaza. Il prof. Kaisy, giunto in Italia grazie a un bando di solidarietà per la ricerca dell’Università Sapienza di Roma e l’Università di Salerno,  porterà a Somma Vesuviana la sua drammatica e potente testimonianza.

La sua è la storia di una scelta straziante: fuggire da solo sotto le bombe per rappresentare un’ancora di salvezza e speranza per la moglie e i tre figli rimasti a Gaza in un appartamento semidistrutto. Nonostante l’università in cui insegnava sia stata rasa al suolo, il Prof. Kaisy continua oggi a fare lezione a distanza ai suoi studenti tramite WhatsApp. Laureato in farmacia con un master in salute pubblica, Kaisy ha dedicato la vita a studiare come le decisioni politiche e i confini incidano sulla salute delle comunità, e oggi ripete con forza un unico imperativo: “Basta guerre. Investiamo nella ricerca, nei giovani e nel progresso per superare l’odio e la fame”.

L’incontro, presieduto da Gerardo Iovino (Arci Somma Vesuviana) e introdotto dal medico psichiatra Giuseppe Auriemma (Cultura&Culturae – Palio di Somma e Centro Vita), vedrà un ricco parterre di interventi:

Gennaro Iorio, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno, Dip. Studi Politici e Sociali;

Don Nicola De Sena, Parroco dell’Unità Pastorale San Pietro – San Michele – San Giorgio;

Giovanni Romano, Resp. di Legambiente Somma Vesuviana;

Selenia Ambrosio, Resp. Associazione Città Cambia;

Mariano Iavarone, Psicologo e Assistente Sociale della “Rete Genitori Positivi”.

Previsto inoltre un significativo momento di condivisione con l’Intervento della Comunità Palestinese della Campania.

Con questa iniziativa, Somma Vesuviana sceglie di far partire il cammino del suo storico Palio – un evento tradizionalmente legato alla socialità, al gioco e al rito – guardando al mondo e alle sue ferite. Scienza e cultura diventano così l’unico tavolo attorno al quale è possibile, oggi più che mai, costruire una pace duratura è“aprire il cielo” alla meraviglia della solidarietà umana.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Incontro “Gaza tra presente e futuro”

Quando: Giovedì 28 maggio 2026, ore 19:30

Dove: Giardino ARCI, Via Campane 2 – Somma Vesuviana (NA)

Ingresso: Libero

Contatti per la stampa: Organizzazione/ ARCI Somma Vesuviana/ Cultura &Culturae-Palio di Somma

 

 Giuseppe Auriemma e Gerardo Iovino

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