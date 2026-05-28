venerdì, Maggio 29, 2026
21 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
293

Somma Vesuviana, maltrattamenti all’asilo: due insegnanti condannate dal tribunale

Redazione1
di Redazione1
Adv

A distanza di anni dai fatti, è arrivata la sentenza del Tribunale di Nola nel procedimento sui presunti episodi di maltrattamenti avvenuti nella scuola dell’infanzia “San Giovanni de Matha” di Somma Vesuviana. Due insegnanti sono state ritenute responsabili di comportamenti violenti e umilianti nei confronti di una bambina, episodi che secondo l’accusa si sarebbero verificati tra maggio e giugno del 2019 all’interno dell’aula scolastica.

Il giudice monocratico Arnaldo Merola ha emesso il verdetto al termine di un procedimento giudiziario particolarmente articolato, caratterizzato anche da questioni legate alla regolarità del contraddittorio tra le parti.

Secondo la ricostruzione della Procura di Nola, le due docenti avrebbero sottoposto la piccola alunna a continue mortificazioni e aggressioni sia fisiche che psicologiche davanti agli altri bambini della classe. Elemento centrale dell’inchiesta sono stati i filmati registrati dai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana attraverso alcune telecamere nascoste installate nei locali dell’istituto scolastico. Le immagini raccolte durante le indagini avrebbero consentito agli investigatori di documentare quanto accadeva quotidianamente in aula.

Nel corso del dibattimento sono stati ascoltati diversi testimoni e disposto anche un accertamento peritale. Alla conclusione dell’istruttoria, il tribunale ha riconosciuto entrambe le imputate colpevoli del reato di maltrattamenti.

Per una delle due maestre è stata stabilita una pena di due anni e sei mesi di reclusione. L’altra docente è stata invece condannata a due anni, beneficiando della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha inoltre disposto per entrambe l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni e il risarcimento dei danni alle parti civili costituite nel processo.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...
Politica

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

0
Riceviamo e pubblichiamo L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...

Argomenti

Politica

Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi

0
Acerra, inaugurata la sede del Comitato “Progetto Civico Italia”:...
Politica

Forza Italia Napoli, Guangi apre il caso provinciale: “Serve una verifica politica”

0
Riceviamo e pubblichiamo L’esito delle ultime elezioni amministrative nella provincia...
Politica

Somma Vesuviana, verso il ballottaggio: Svanera e Granato rilanciano la sfida

0
Dopo il voto che ha portato al ballottaggio Silvia...
Politica

Lavoro nero e “morti bianche”, al via i lavori della IV Commissione Speciale in Regione Campania

0
Accendere i riflettori su due delle piaghe più dolorose...
Cronaca

Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

0
  Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso...
Cronaca

Corriere espresso rapinato dei pacchi a San Sebastiano, fermato 31enne di Massa di Somma

0
Un’indagine durata diverse settimane ha portato all’arresto di un...
Politica

Saiello(M5S), collegamento ferroviario Caivano e comuni area Nord: approvata mozione per studio di fattibilità

0
Riceviamo e pubblichiamo     “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato...
Politica

Castello di Cisterna, confronto in Consiglio comunale sul nuovo parco urbano di via Selva

0
Seduta particolarmente discussa quella del Consiglio comunale di Castello...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Acerra, parte l’avventura di Progetto Civico Italia: presenti Pd, Lettieri e lista Manfredi
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996