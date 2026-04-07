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Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

Redazione1
di Redazione1

ACERRA – Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto dall’amministrazione comunale in sinergia con le istituzioni coinvolte”. E’ quanto sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico dopo il via libera dell’Asl Napoli 2 Nord all’ampliamento delle fasce di età per lo screening della neoplasia alla mammella. La deliberazione, in particolare, estende alle donne in fascia di età tra i 45-49 anni e tra i 70-74 anni le attività di prevenzione del tumore alla mammella.

Un ampliamento che abbiamo fortemente voluto ed ottenuto e per questo ringrazio il Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Castellone. Un esempio di sinergia istituzionale che lavora per i cittadini fornendo risposte concrete a quelle che sono le esigenze del territorio” ha spiegato il sindaco. “La prevenzione – ha aggiunto – rappresenta una priorità di questa amministrazione con l’implementazione degli screening che è sempre stato un obiettivo del nostro programma di governo. Solo con la prevenzione e la diagnosi precoce per cure più efficaci abbiamo la possibilità di contrastare le patologie neoplastiche. Il mio invito ai cittadini è di partecipare a questi screening e a tutte le attività di prevenzione programmate che si svolgeranno prossimamente ad Acerra”.

 

 

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