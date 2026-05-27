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Somma, gli alunni del Primo Circolo al Casamale per il progetto “Missione Natura Green: piccoli custodi della terra”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito del progetto “Natura Green – outdoor learning experience”, la nostra Istituzione scolastica promuove l’iniziativa “Missione Natura Green: piccoli custodi della terra”, in programma il 28 maggio 2026 alle ore 9:30 presso lo spazio esterno antistante l’ipogeo dell’Abside della Chiesa Collegiata, in via Campane, nel quartiere antico del Casamale.

 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della sostenibilità ambientale, della cittadinanza attiva e della valorizzazione del patrimonio territoriale, attraverso l’adozione e la cura di un piccolo spazio urbano restituito simbolicamente alla comunità.

 

Protagonisti dell’esperienza saranno gli alunni della scuola primaria del Plesso Gino Auriemma Casamale, accompagnati dai docenti e dalle famiglie in un percorso educativo fondato sull’outdoor learning, metodologia che trasforma il territorio in un ambiente di apprendimento vivo, autentico e partecipato.

 

Nel corso della mattinata i bambini realizzeranno attività laboratoriali creative dedicate ai temi della natura e della tutela dell’ambiente: vasi colorati, cartelloni, slogan e messaggi di sensibilizzazione accompagneranno momenti di cura condivisa degli spazi comuni, favorendo il senso di appartenenza e la costruzione di relazioni positive con il territorio.

 

L’iniziativa si inserisce inoltre in un percorso di costante attenzione al territorio e di collaborazione educativa con le realtà locali che da anni affiancano la scuola nella promozione di attività culturali, sociali e ambientali. Fondamentale, in tal senso, è la collaborazione con la Parrocchia, guidata da Don Nicola De Sena, e con l’Associazione “Amici del Casamale”, con la quale l’Istituzione scolastica ha stipulato da diversi anni un Protocollo di Intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del quartiere antico.

 

Un ringraziamento speciale va inoltre alla “LR Designer” e alla famiglia Esposito di via Piccioli, il cui prezioso supporto e la generosa collaborazione hanno contribuito in maniera significativa alla realizzazione dell’iniziativa.

 

L’esperienza rappresenta un’importante occasione per educare i più piccoli alla responsabilità collettiva e alla cura del bene comune, riscoprendo il valore della memoria storica e dell’identità culturale del quartiere Casamale.

 

“Prendersi cura della propria terra significa imparare a custodire la bellezza, la storia e l’identità del territorio in cui si vive”: è questo il messaggio che la scuola intende trasmettere attraverso un’iniziativa che unisce educazione, ambiente e comunità.

 

La Scuola ringrazia con gratitudine le famiglie, i docenti e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questo significativo momento di partecipazione e crescita condivisa.

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